Mircea Bravo a descins pe „cea mai liniștită plajă din România”: „Ai făcut mai mult rău decât bine cu această promovare” VIDEO

Cei mai mulți dintre urmăritorii lui Bravo de pe Youtube au apreciat videoclipul, dar au fost și voci care i-au atras atenția vloggerului că prin promovarea făcută „celei mai liniștite plaje din România” îi face mai degrabă un deserviciu, stricându-i tocmai această liniște.„Din păcate, ai făcut mai mult rău decat bine cu această promovare. Plaja asta a fost un colț de liniște acum 5-10 ani. Dar de la an la an tot mai mult devine o plaja ca la Vama veche, Mamaia etc... Păcat”, a scris un comentator.„Nu mai promova locul ăsta... Ar fi păcat să ajungă la fel de populat ca Vama”, a scris un alt internaut. „A trecut Mircea pe la Tuzla o fugă să facă ceva content (foarte Bravo! ) și după aceea.... A fost o plajă liniștită, a fost o plajă unde puteai auzi marea, a fost o plajă unde puteai citi liniștit o carte...sau doar coperta...”, a scris un alt urmăritor al lui Mircea Bravo.