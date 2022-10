Peste 4.000 de tone de alge, stranse de pe plajele litoralului in ultimele zile

Peste 4.000 de tone de alge au fost stranse de pe sectoare de plaja ale litoralului, in ultimele sapte zile, de lucratori ai Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral (ABADL).

"Au fost stabilite trei zone de interventie deservite de formatii de lucru si anume: Zona Nord (Navodari - Mamaia - Constanta), Zona Centru (Eforie - Costinesti) si Zona Sud (Olimp - Vama Veche). (...) Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral a intervenit (...) pentru strangerea cantitatilor importante de alge existente pe unele sectoare de plaja de pe litoral.

Numai in ultimele 7 zile, angajatii ABADL au colectat peste 4.000 de tone de alge, atat de la mal, cat si din largul marii", a informat, miercuri, printr-un comunicat remis presei, purtatorul de cuvant al ABADL, Catalin Anton.

Potrivit acestuia, in acest an au fost stranse de pe plaje peste 10.000 de tone de alge, in timp ce in 2012 au fost colectate 27.500 de tone, iar in 2011, circa 40.000 de tone de alge.

Pentru a diminua efectele acestui fenomen, ABADL a marit numarul de utilaje si pe cel al lucratorilor, actionandu-se doar pe timpul noptii pentru a nu fi deranjati turistii.

"Au fost mobilizati 44 de muncitori si urmatoarele utilaje: incarcatoare frontale - 5, buldoexcavatoare - 4, autobasculante de 16 tone - 8, tractoare cu remorca - 4, utilaje ecologizat - 2, tractoare cu disc - 3, utilaj de colectat alga - 1", a mentionat reprezentantul ABADL, subliniind ca, in prezent, cantitatea de alge aparuta pe plaje este nesemnificativa si nu afecteaza plajele litoralului.

ABADL are obligatia de a interveni in zonele unde se constata o prezenta masiva a algelor. In celelalte cazuri, obligatia cade in sarcina operatorilor de plaje. Conform specialistilor in domeniu, eutrofizarea este un fenomen care apare in timpul verii, cand la temperaturi ridicate cresc si concentratiile de nutrienti din apa.

Unul dintre primele semne ale prezentei unei cantitati mari de nutrienti este dezvoltarea abundenta a algelor, fenomen cunoscut sub denumirea de "inflorire algala". Inflorirea algala si dezvoltarea plantelor acvatice determina insa reducerea transparentei apei si a oxigenului, cu impact negativ asupra faunei.

