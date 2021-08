Apelul disperat al unei românce care și-a pierdut puiul de cioară pe litoral: „Oferim recompensă. Ne e foarte dor de Cronky”

„S-a pierdut în Eforie Sud puiul meu de cioară, sâmbătă 31 Iulie. Este domesticit și afectuos cu oamenii! Localnicii ne-au spus că a fost luat zilele trecute de o mașină cu indicativ de Bucuresti. Rog familia să nu îl abandoneze între timp, și să ne sune!Sau dacă altcineva îl găsește rătăcind pe drum să ne sune, că poate l-au abandonat între timp la Eforie sau în București.Puiul a fost salvat de la moarte și crescut de noi de când era foarte mic! Acum are vârsta de 2 luni jumătate. Merge cu noi peste tot! Acum eram la mare, stătea cu noi la masă, dar s-a speriat de un zgomot puternic al unei pisici și a zburat pe după casă, neștiind pe unde să mai vină înapoi!”, a scris femeia din București, pe Facebook.În același anunț, proprietara puiului de cioară anunță că oferă recompensă celor care o ajută să găsească pasărea. „Oferim recompensă. Ne e foarte dor de Cronky al nostru!”, a mai scris femeia.„Dacă nu-l recuperați vă dau o adresă unde puteți găsi, la discreție, și alți pui de cioară! Am avut unul care venea și după un an în balcon după mâncare”, a fost sfatul lui Murphy Optimistul.