Țepe la cazare în Costineși. Turiști care au plătit avans mii de lei pentru a rezerva o cameră au rămas cu ochii în soare. ”Locatia NU exista!!!”

”Proprietarii” încasează avansul, apoi își anunță oaspeții că nu mai pot onora comanda din diverse motive. Ulterior nu mai răspund la telefon.Turiștii care au fost înșelați în acest mod au postat anunțuri pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor în România”KASBE ROOMS COSTINESTIS. NUTICA GEORGIANA si D. JANA IOANA sunt persoanele în contul cărora am virat baniiNU faceti rezervări!!! Locația NU există!!! Tocmai am primit un e-mail că ne-a anulat cazarea cu 5 zile înainte de sosire, după ce am plătit cu câteva luni înainte avans 2.100 lei!!! Și mi-a spus la telefon (după foarte multe apeluri și mesaje de pe alte nr, ca mie mi-a blocat nr) că locația a luat foc...și am întrebat de ce nu ne-a sunat pt că ajungeam acolo cu copii mici dupa noi și stăteam pe strazi, la care ea râzând “bine ca nu ați fost acolo că ardeau și ei” si mi-a inchis femeia are 8 dosare pe rol pt înșelaciune primul nr pe care am facut rezervarea l-a închis și am găsit alt nr de contact pe site-ul lor...2 conturi bancare diferite....2 nume diferite (am observat asta după ce am primit mail-ul și am recitit convorbirea de pe whatsapp)”, este mesajul Ralucăi Gingu, postat pe grupul public ”Cazare la Marea Neagră”.Nu este singurul turist aflat în această situație. Alte persoane care au văzut postarea au comentat că au pățit la fel, după ce au plătit avansul, jumătate din sumă. Pentru ”disconfortul creat”, unul dintre tinerii țepuiți a primit în schimb un voucher de vacanță pe care îl poate folosi în vara anului următor.”O țeapă totală, în seara asta am primit și eu un mesaj de la doamna după ce am plătit avansul.“Buna ziua,Vă informăm că nu vă putem onora rezervarea la termenul stabilit anul acesta datorită unui litigiu cu spațiile. La acest moment ne este tulburată posesia și am formulat o plângere la parchetul Mangalia, plângerea se află în lucru la poliție.Ne străduim să rezolvăm situația din moment în moment, am așteptat astăzi toată ziua o rezolvare dar fără rezultat. Pentru vacanța dvs. va fi tardiv.În schimb,Vom emite pentru dvs. un voucher de vacanță pe care îl veți putea folosi sezonul următor până la 30 septembrie 2022.Ne cerem scuze pentru disconfort.Vă mulțumim pentru înțelegere!”Pentru că astfel de înșelătorii în mediul online sunt la ordinea zilei, reprezentanții agențiilor de turism recomandă celor care vor să meargă în vacanță pe cont prorpiu să facă rezervările pe site-uri de încredere și să evite anunțurile de la ”mica publicitate” sau de pe Facebook.În perioada sărbătorilor de iarnă înșelătoriile la cazare se mută în zona Valea Prahovei. Au fost zeci de turiști care au reclamat că au rămas fără banii plătiți în avans pentru a închiria o pensiune care în realitate nici măcar nu exista. Au fost atrași de prețurile mici și de fotografiile cu o clădire cu o arhitectură specifică zonei de munte. Este și cazul unei familii din Timișoara care a plătit un avans de 1.800 de lei pentru a petrece Crăciunul la Bușteni.ȚNe-am mutat discutia pe WhatsApp, unde domnul mi-a trimis o proforma, spunand ca vila costa 4.000 de lei in acea perioada si ca trebuie sa platesc un avans de 1.800 de lei, apoi restul pana la data de 15 decembrie. A doua zi i-am trimis avansul si la doua zile diferenta, suma de 2.200 de lei", a povestit femeia pagubita.Dupa ce au fost transferați banii in contul bancar, bărbatul care a postat anunțul nu a mai răspuns la telefon.Vila din anunț nu exista in realitate. In plus, intre timp, toate datele legate de aceasta au fost șterse de pe internet.Pe factura trimisă femeii apare numele unei firme de care s-a folosit escrocul.