Vacanta pe yacht la Marea Neagra, un "lux" pentru toate buzunarele

Un skipper priceput va spune povesti de pe mare, se pot lega prietenii pe viata si poate chiar va incolti iubirea pentru navigatie. croaziera privata pe Marea Neagra poate parea un lux rezervat doar celor bogati si privilegiati, dar preturile sunt mai atractive decat s-ar crede. Mai ales in aceasta perioada, in care multe din unitatile de cazare de pe Litoral sunt inchise, o vacanta pe yacht, in largul Marii Negre, este o alternativa excelenta.In mod normal, o camera sau garsoniera la Mangalia poate costa de la 100-150 de lei pe noapte, la "privati", sau peste 350-400 de lei, la hotel.George Vasilache, manager al unei firme ce organizeaza croaziere, crede in sailing si in legatura profunda care se poate crea intre om si mare:"Un yacht cu trei cabine duble, plus un salon cu canapea, poate gazdui pana la 7 persoane intr-un confort deplin. Toate facilitatile, precum frigider sau aragaz, sunt asigurate. Dar, pentru plimbari de o zi, pot urca la bord si zece persoane. Nava se poate inchiria pentru o zi cu 500 de euro.Pretul se poate negocia in functie de sezon sau zi a saptamanii. In pret este inclus skipperul (n. red.: capitanul, navigatorul), combustibilul si cheiajul (n.red: taxa platita de nave pentru utilizarea unui port). Pentru a doua zi inchirata, pretul scade la 450 euro si se poate dormi la bordul navei. Apoi, pentru fiecare zi inchiriata suplimentar, se scad cate 50 de euro.Cel mai popular pachet este cel de trei zile, un sejur pana la Balcic, in Bulgaria. Acesta costa intre 1.000 si 1.300 de euro, cu doua nopti de cazare. Se pleaca de dimineata, din Mangalia, se fac formalitatile la capitanie, apoi drumul dureaza intre 6 si 8 ore. Trecem pe langa Capul Kaliakra, care ofera un peisaj natural fenomenal.Pentru o saptamana, pretul este de 2000-2500 de euro. Putem merge oriunde doreste clientul, in interiorul UE. Putem ajunge si la Istambul, in 48 de ore, in functie de conditiile meteorologice. Insa, pentru statele non-UE, se platesc suplimentar 500 de euro pentru actele birocratice, astfel ca chiria pentru o zi va creste la 700 de euro. Dar cine a trecut vreodata prin stramtoarea Bosfor , stie ca se merita.De asemenea, pentru 700 de euro/persoana (doar dus), incercam si alte locatii, precum Odessa sau Batumi (Las Vegasul Caucazului). Traversarea Marii Negre pana la Batumi dureaza 3-4 zile.La intoarcerea in port, urmam toate etapele de protectie impotriva COVID-19. Spalam si dezinfectam nava in conformitate cu masurile impuse."