Noi tendinte in vacanta de lux: Destinatii virgine si hoteluri "pop-up"

Conceptul de "vacanta de lux" se schimba in 2013: Hotelurile temporare, itinerariile personalizate, excursiile unice in viata si vacantele pentru relaxarea mintii sunt cateva dintre tendintele acestui an in materie de vacante de lux.

Calatoriile "experimentale" se numara si ele printre preferintele calatorilor in jurul lumii, potrivit analizei realizate de specialistii de la Hotels.com, intrucat consumatorii cauta itinerarii noi si neexperimentate de altii pana acum, scrie Luxuo.

Spre exemplu, consumatorii sunt tot mai atrasi de ideea de cazare exclusivista in hotelurile de tip "pop-up" (hoteluri care apar pentru o perioada scurta de timp, realizate, de obicei, din materiale asamblate pe loc). Astfel de experiente nu pot fi reproduse de catre hotelurile clasice, spun autorii analizei.

