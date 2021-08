Turiștii montani, vânați de jandarmi. „Un elicopter a survolat o zi întreagă un munte, că să amendeze oameni ieșiți la iarba verde”

Bărbatul critică faptul că în România turiștii nu au voie să campeze în natură și spune că au fost persoane amendate pentru acest lucru.„Daca ați fost ieri prin Bucegi, cu siguranță nu ați ratat elicopterul Mi-8/17 care a survolat toată ziua zona Bolboci și platoul alpin.Daca vă întrebați de ce a fost prezent acolo atâtea ore, răspunsul este: a venit să survoleze și să transmită echipelor de la sol unde sunt oameni campați, unde se dau oameni cu bicicletele și daca sunt oameni în afara traseelor marcate. Echipele de la sol, în urma informațiilor, se deplasau în zona și aplicau amenzi.De unde știu asta, pentru că prima oprire a bravilor jandarmi montani a fost la un grup de oameni care au campat pe marginea drumului ce duce la fosta carieră Podu cu Florile.Legile care le permit aplicarea acestor amenzi sunt legea 54 și legea 117, din dracu știe care ani, prin care ni se interzice deplasarea în afara traseelor marcate, camparea în parcuri naturale (ceea ce e just și înțeleg), dar și camparea ORIUNDE în pădure, sau să mergem cu bicicleta prin parcuri naturale.În afară de camparea în parcuri naturale, celelalte restricții sunt, la mintea oricui, niste imbecilități, care nicăieri altundeva nu se aplică. Cele două legi, în loc să ofere cadrul legal de a îi amenda pe cei ce lasă gunoaie după ei în pădure, pun muzica sau fac grătar, le interzice tuturor cetățenilor unei țări libere, democratice, deplasarea liberă prin spațiul public”, a scris turistul pe Facebook.„Însă, asta e o parte minusculă a problemei. Problema mea personală e atitudinea cu care Garcea a decis să se dea jos din mașină și să amendeze câțiva oameni care au lăsat locul unde am campat EXACT cum era înainte să ajungă ei (chiar dacă nu mai era nimic natural acolo, pe un fost drum de carieră comunistă), atitudine zeflemitoare, acompaniată de explicația "la munte veniți cu mașinuță, vă dați joc, pozica și acasica. înțeles?!" (citez).Și mă doare și mai tare că niste capete de cretă, de la conducerea jandarmeriei și probabil a consiliuliu județean Dâmbovița, au decis ca un elicopter să patruleze muntele o zi întreagă, pentru a amenda oameni care au ieșit la iarbă verde, departe de micii, berea și manelele de Bolboci, Piatra Arsă samd. Păi doar, acolo, la bâlciul săptămânal de la Padina, grătarul are voie să arda, maneaua are voie să răsune și mașină poate fi parcată, că cineva a dat șpagă unde trebuie. Acolo nu (mai) e parc natural.Repet, un elicopter a survolat o zi întreagă un munte, că să amendeze oameni ieșiți la iarba verde, asta în tara în care "nu exista resurse să identificam hoții de lemne", se arată într-o postare pusă pe Facebook de un turist.În comentarii, oamenii i-au dat dreptate celui care s-a plâns pe Facebook.„Tot ce e mișto în România e scump, aglomerat sau interzis.Nici eu nu pot intra cu caiacul pe lac , că stric lacul... niște idioți”, a scris cineva.„Tristul adevar: nu mai ai voie să faci nimic în țara ta, mai ales să circuli prin munți (peste care s-au facut mulți stăpâni și e ok să ai proprietăți private în mijloculul parcului natural, dar nu e ok să campezi sau să mergi pe nemarcate). Asteptati-va sa apara si alte ingradiri...”, a scris o altă persoană.