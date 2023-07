Excursie in New Orleans, locul in care s-a nascut jazz-ul (Galerie foto)

New Orleans, orasul in care s-a nascut jazzul, este un loc plin de culoare, viata si istorie. Este locul in care asculti jazz pe strada, avand in fundal sunetul raului Mississippi. Vei fi fermecat de muzica, arhitectura sa unica, bucataria delicioasa, literatura, istoria si magia voodoo.

New Orleans a fost fondat de colonistii francezi in 1718, iar dupa 50 de ani Franta a cedat acest teritoriu Spaniei. A fost provincie spaniola pana in 1801, iar apoi a devenit din nou teritoriu francez. In 1803, Napoleon a vandut acest teritoriu Statelor Unite ale Americii. New Orleans este cel mai mare oras al statului Louisiana si centrul sau istoric, potrivit National Geographic.

Cartierul Francez este zona coloniala cea mai bine conservata din Statele Unite ale Americii. Strazile sale mentin vie esenta secolelor XVIII si XIX.

Jackson Square este centrul acestui cartier incantator. Poti sa iti incepi ziua in New Orleans savurand delicioasele beignete, gogosi care se servesc in Cafe du Monde, un local deschis in 1862.

Intr-o parte a Jackson Square se vad catedrala Saint Louis si Prezbiteriul. Acesta din urma gazduieste muzeul Mardi Gras, dedicat faimosului carnaval din New Orleans. In partea estica a Jackson Square se afla o casa din 1850, edificiu transformat in muzeu care pastreaza mobilierul si stilul de viata al clasei mijlocii din secolul XIX.

In Cartierul Francez se afla si House of Blues, unul din locurile care pastreaza cel mai bine esenta orasului.

Poti porni apoi la o plimbare pe Charles Street pentru a descoperi stilurile arhitecturale din New Orleans, vizibile prin casele construite in stilul popular al locuintelor din sudul SUA de la sfarsitul Razboiului Civil.

Strada care nu doarme niciodata

Daca mergi pe strada paralela cu Royal Street vei putea intra in magazine de antichitati si galerii de arta. In apropiere se afla si Bourbon Street, cunoscuta si ca "strada care nu doarme niciodata".

Pe aceasta strada vei vedea cladiri foarte frumoase transformate in hoteluri, precum Royal Sonesta (1721), si cluburi vechi, unul dintre acestea fiind Old Absinthe House (1807).

Vei intalni si restaurante de lux care au mai mult de 100 de ani de istorie si diverse cafenele unde vei putea comanda specialitatile orasului: muffulettas si po-boys, doua tipuri de sandvisuri.

Daca mergi apoi pe Peter Street, vei da de un loc unde poti sa servesti un cocteil Hurricane: terasa Pat O'Briens, construita in 1791, care a fost primul teatru spaniol din SUA. Foarte aproape vei vedea si legendarul club de jazz Preservation Hall, unde a cantat Louis Armstrong (1901-1971).

La doua strazi de Bourbon Street se afla Louis Armstrong Park, numit dupa marele trompetist, originar din acest oras. Aceasta zona verde include si Congo Square, un loc in care cei de culoare se adunau duminica pentru a dansa pe ritmuri africane, muzica ce a sfarsit prin a deveni originea jazz-ului.

Dupa Cartierul Francez vei putea merge cu celebrele tramvaie din New Orleans, imortalizate de Tennessee Williams in piesa "A Streetcar Named Desire".

In prezent, in New Orleans functioneaza patru linii de tramvai: Riverfront Line, Canal St. Line, St. Charles Line si Loyola Line.

Daca vei merge pe linia Riverfront Line, inaugurata in 1988, vei parcurge traseul dintre French Market si Aquarium of Americas. Inainte sa te urci in tramvai poti vizita vechea piata din zona, plina de viata, muzica si arome.

O plimbare pe malul raului reinvie opera cartea lui Mark Twain, "Aventurile lui Tom Sawyer" (1876), prin contemplarea Natchez Steamboat, un vapor vechi cu care poti pleca in croaziera pe raul Mississippi.

Aquarium of the America este unul dintre cele mai importante acvarii din lume datorita sectiunii sale dedicate speciilor din Marea Caraibe.

Foarte aproape de Aquarium of the America circula tramvaiul Canal St. Line, inaugurat in 1861.

Vei parcurge cu acesta un traseu de o jumatate de ora, de la faimosul Harrah's Casino, cu o panorama uimitoare asupra raului Mississippi, si pana la cimitirul St. Louis No.1. Aici se afla si mormantul preotesei voodoo Marie Laveau (secolul XIX).

Foarte aproape de cimitirul St. Louis No.1., pe N. Rampart Street, vei vedea Voodoo Spiritual Temple, locul ideal in care poti cunoaste ritualurile si secretele magiei Voodoo.

Unul dintre elementele caracteristicice ale orasului New Orleans consta in inmormantarile cu muzica jazz, cantata de formatii care merg pe strada. Aceste funeralii animate fac parte din cultura orasului New Orleans.

Pentru a vizita partea vestica a orasului New Orleans, te poti urca in tramvaiul de pe linia St. Charles Line pe Canal Street si vei traversa Central Bussiness District pana la Garden District.

Cea mai ciudata caracteristica a acestui cartier este coabitarea zgarie-norilor cu magazine din secolele XIX si XX.

Caracterul multicultural al orasului New Orleans transpare din nou in Spanish Plaza, loc de intalnire a muzicienilor latini.

Vizita in New Orleans nu este completa daca nu treci si pe la vechile plantatii, care ofera o imagine autentica a stilului de viata sudist.

Poti pleca din Great River Road, de la New Orleans pana in orasul Baton Rouge. Intr-o singura zi poti face un traseu complet al plantatiilor de bumbac. In Destreham, aflat la 38 de kilometri de centrul din New Orleans, se afla doua dintre plantatiile cele mai vechi, Destreham Plantation si Ormon Plantation, datand din 1780.

Locul in care s-a filmat Interviu cu un vampir

La 48 de kilometri distanta vei vedea San Francisco Plantation (1856), in Garyville. Daca mai mergi inca 19 kilometri, vei ajunge la Oak Alley Plantation, unde au fost filmate peliculele The Long, Hot Summer (1958) si Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles(1994).

In apropiere, St. Joseph Plantation conserva cabanele sclavilor, bucataria si atelierele originale, in timp ce Laura Plantation, construita in 1805, iti arata cum era o plantatie tipica de trestie de zahar.