După o perioadă de concediu, mulți dintre noi ar trebui, teoretic, să se întoarcă la muncă revigorați. Cu toate acestea, realitatea este adesea diferită: sentimentul de oboseală persistă, în ciuda zilelor libere. Fenomenul pare să reflecte mai mult decât o simplă tranziție sezonieră – el evidențiază o formă de epuizare mai profundă, specifică vieții moderne, explică, în The Conversation, Éric Fiat, profesor de filosofie și director al masteratului în etică medicală și spitalicească aplicată la Universitatea Gustave-Eiffel.

Pentru cei care au avut șansa de a-și lua concediu în timpul verii, sfârșitul vacanței poate aduce nu doar nostalgie, ci și o întrebare inconfortabilă: de ce nu ne simțim mai odihniți? Chiar și în momentele de relaxare, mulți oameni descoperă că nu reușesc cu adevărat să-și recapete energia.

Oboseală bună vs. oboseală cronică

Tradițional, oboseala nu a fost întotdeauna un lucru negativ. Exista odată ideea de „oboseală bună” – efortul fizic sau intelectual care aduce satisfacție, cum ar fi finalul unei drumeții sau sentimentul datoriei împlinite după o zi de muncă. Este o stare în care corpul este ostenit, dar mintea este liniștită.

Astăzi, însă, astfel de momente par tot mai rare. În locul lor, predomină o oboseală difuză, persistentă, adesea însoțită de anxietate și tulburări de somn – o stare care nu dispare prin simpla odihnă. În formele sale cele mai grave, această epuizare se poate transforma în ceea ce specialiștii numesc burnout.

Potrivit experților în sănătate mentală, una dintre cauzele acestei oboseli profunde ar putea fi alterarea calității somnului. Multe persoane nu mai merg la culcare ca la o recompensă, ci ca la un refugiu – iar somnul, în loc să fie regenerant, este adesea fragmentat și neliniștit. Insomnia devine o problemă recurentă, reflectând neliniști mai adânci.

O lume tot mai incertă

Un posibil răspuns la această stare de epuizare se găsește în mediul în care trăim. Un climat global dominat de incertitudine – de la crize geopolitice și instabilitate economică până la schimbările climatice – contribuie la o stare generalizată de anxietate.

Așa cum remarca filozoafa Hannah Arendt, oamenii au nevoie de „insule de certitudine” într-un viitor care, prin definiție, este incert. Când însă fiecare zi aduce noi știri îngrijorătoare, când reperele se prăbușesc, iar ritmurile tradiționale ale vieții sunt constant perturbate, capacitatea noastră de a ne reface scade.

Într-o lume care se mișcă tot mai repede, în care schimbarea devine normă și adaptarea este o cerință permanentă, oamenii pot ajunge să resimtă o formă de înstrăinare față de propriul timp. Unii descriu această stare ca pe un „punct de durere în suflet” – un efort constant de a ține pasul, fără un real sentiment de control.

Oboseala ca simptom al unei societăți dezechilibrate

Sociologii atrag atenția asupra faptului că ritmul accelerat impus de societatea contemporană – și mai ales de mediul de lucru neoliberal – impune o formă de adaptare continuă într-un mediu instabil. Acest tip de presiune psihologică poate deveni sursă directă de epuizare.

Oboseala modernă nu mai este doar rezultatul efortului fizic sau intelectual, ci al dezechilibrului între rutină și noutate, între certitudini și haos, între rădăcini și rupturi. Când toate aceste elemente se înclină spre incertitudine și imprevizibil, apar nu doar probleme de somn, ci și o scădere generală a rezilienței.

În trecut, chiar și în condiții de muncă fizică grea, oamenii trăiau cu o mai mare stabilitate a așteptărilor, cu ritmuri clare, previzibile. Astăzi, acel sentiment de „rotunjime a zilelor” – cum îl numea Jean Giono – pare pierdut.

Un apel la regândirea echilibrului dintre muncă și viață

Oboseala cronică nu poate fi tratată doar prin odihnă. Este nevoie de o reorganizare profundă a modului în care lucrăm și trăim. Accesul la „oboseala bună” – cea care regenerează – nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept.

Nu este vorba de a idealiza trecutul sau de a promova inactivitatea, ci de a crea condițiile pentru ca oamenii să poată simți satisfacție și sens în efortul lor, nu doar suprasolicitare, susține profesorul.

Așa cum observa scriitorul britanic George Orwell, oamenii din trecut nu aveau vieți ușoare, dar aveau, uneori, certitudinea unui viitor clar. Astăzi, cu pământul parcă mereu alunecos sub picioare, reconectarea la ritmuri firești devine o provocare – și, poate, o necesitate.

Dacă oboseala de după vacanță nu este o simplă chestiune de „odihnă insuficientă”, ci simptomul unei epoci marcate de instabilitate și suprastimulare, poate că răspunsul nu se găsește în zile libere mai lungi, ci într-un nou mod de a înțelege echilibrul dintre muncă, viață și sens.

