De ce ne simțim în continuare obosiți când ne întoarcem din vacanță. Simptomul unei societăți dezechilibrate?

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 17:46
130 citiri
De ce ne simțim în continuare obosiți când ne întoarcem din vacanță. Simptomul unei societăți dezechilibrate?
Oboseala modernă nu mai este doar rezultatul efortului fizic sau intelectual/ FOTO:X@dr_ericberg

După o perioadă de concediu, mulți dintre noi ar trebui, teoretic, să se întoarcă la muncă revigorați. Cu toate acestea, realitatea este adesea diferită: sentimentul de oboseală persistă, în ciuda zilelor libere. Fenomenul pare să reflecte mai mult decât o simplă tranziție sezonieră – el evidențiază o formă de epuizare mai profundă, specifică vieții moderne, explică, în The Conversation, Éric Fiat, profesor de filosofie și director al masteratului în etică medicală și spitalicească aplicată la Universitatea Gustave-Eiffel.

Pentru cei care au avut șansa de a-și lua concediu în timpul verii, sfârșitul vacanței poate aduce nu doar nostalgie, ci și o întrebare inconfortabilă: de ce nu ne simțim mai odihniți? Chiar și în momentele de relaxare, mulți oameni descoperă că nu reușesc cu adevărat să-și recapete energia.

Oboseală bună vs. oboseală cronică

Tradițional, oboseala nu a fost întotdeauna un lucru negativ. Exista odată ideea de „oboseală bună” – efortul fizic sau intelectual care aduce satisfacție, cum ar fi finalul unei drumeții sau sentimentul datoriei împlinite după o zi de muncă. Este o stare în care corpul este ostenit, dar mintea este liniștită.

Astăzi, însă, astfel de momente par tot mai rare. În locul lor, predomină o oboseală difuză, persistentă, adesea însoțită de anxietate și tulburări de somn – o stare care nu dispare prin simpla odihnă. În formele sale cele mai grave, această epuizare se poate transforma în ceea ce specialiștii numesc burnout.

Potrivit experților în sănătate mentală, una dintre cauzele acestei oboseli profunde ar putea fi alterarea calității somnului. Multe persoane nu mai merg la culcare ca la o recompensă, ci ca la un refugiu – iar somnul, în loc să fie regenerant, este adesea fragmentat și neliniștit. Insomnia devine o problemă recurentă, reflectând neliniști mai adânci.

O lume tot mai incertă

Un posibil răspuns la această stare de epuizare se găsește în mediul în care trăim. Un climat global dominat de incertitudine – de la crize geopolitice și instabilitate economică până la schimbările climatice – contribuie la o stare generalizată de anxietate.

Așa cum remarca filozoafa Hannah Arendt, oamenii au nevoie de „insule de certitudine” într-un viitor care, prin definiție, este incert. Când însă fiecare zi aduce noi știri îngrijorătoare, când reperele se prăbușesc, iar ritmurile tradiționale ale vieții sunt constant perturbate, capacitatea noastră de a ne reface scade.

Într-o lume care se mișcă tot mai repede, în care schimbarea devine normă și adaptarea este o cerință permanentă, oamenii pot ajunge să resimtă o formă de înstrăinare față de propriul timp. Unii descriu această stare ca pe un „punct de durere în suflet” – un efort constant de a ține pasul, fără un real sentiment de control.

Oboseala ca simptom al unei societăți dezechilibrate

Sociologii atrag atenția asupra faptului că ritmul accelerat impus de societatea contemporană – și mai ales de mediul de lucru neoliberal – impune o formă de adaptare continuă într-un mediu instabil. Acest tip de presiune psihologică poate deveni sursă directă de epuizare.

Oboseala modernă nu mai este doar rezultatul efortului fizic sau intelectual, ci al dezechilibrului între rutină și noutate, între certitudini și haos, între rădăcini și rupturi. Când toate aceste elemente se înclină spre incertitudine și imprevizibil, apar nu doar probleme de somn, ci și o scădere generală a rezilienței.

În trecut, chiar și în condiții de muncă fizică grea, oamenii trăiau cu o mai mare stabilitate a așteptărilor, cu ritmuri clare, previzibile. Astăzi, acel sentiment de „rotunjime a zilelor” – cum îl numea Jean Giono – pare pierdut.

Un apel la regândirea echilibrului dintre muncă și viață

Oboseala cronică nu poate fi tratată doar prin odihnă. Este nevoie de o reorganizare profundă a modului în care lucrăm și trăim. Accesul la „oboseala bună” – cea care regenerează – nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept.

Nu este vorba de a idealiza trecutul sau de a promova inactivitatea, ci de a crea condițiile pentru ca oamenii să poată simți satisfacție și sens în efortul lor, nu doar suprasolicitare, susține profesorul.

Așa cum observa scriitorul britanic George Orwell, oamenii din trecut nu aveau vieți ușoare, dar aveau, uneori, certitudinea unui viitor clar. Astăzi, cu pământul parcă mereu alunecos sub picioare, reconectarea la ritmuri firești devine o provocare – și, poate, o necesitate.

Dacă oboseala de după vacanță nu este o simplă chestiune de „odihnă insuficientă”, ci simptomul unei epoci marcate de instabilitate și suprastimulare, poate că răspunsul nu se găsește în zile libere mai lungi, ci într-un nou mod de a înțelege echilibrul dintre muncă, viață și sens.

Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”
Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”
Florin Dumitrescu a trăit momente de panică în timpul unei vacanțe în Spania, când a fost surprins de valuri foarte puternice și aproape că s-a înecat. Din fericire, totul s-a încheiat...
Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
Ana Baniciu se relaxează într-o vacanță de vis în Grecia, alături de familie, savurând fiecare moment petrecut pe malul mării. Fosta concurentă de la Asia Express își răsfață...
#vacanta, #ohihna, #oboseala cronica, #oboseala fizica , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Val de reactii dupa ce o femeie a fost agresata verbal in Cluj pentru ca vorbea in maghiara la telefon
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce ne simțim în continuare obosiți când ne întoarcem din vacanță. Simptomul unei societăți dezechilibrate?
  2. Norocul surâde în sfârșit pentru 3 zodii. Horoscop pentru săptămâna 15 – 21 septembrie
  3. Gala premiilor Emmy 2025: Două servicii de streaming se bat pentru titlul de cel mai bun serial al anului
  4. Dieteticienii au fost întrebați care este cel mai bun ceai pentru pierderea grăsimii viscerale. Toți au dat același răspuns
  5. Un director spune că își poate da seama cât de realizată este o persoană doar uitându-se cum își comandă cafeaua
  6. Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu
  7. Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
  8. Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
  9. Horoscop zilnic. Duminică, 14 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  10. Bancul zilei: Care sunt ultimii dinți care ne apar în gură