Rhodos da startul petrecerilor medievale (Galerie foto)

Luna aceasta, Rhodos calatoreste in timp, inapoi in Evul Mediu! Insula Cavalerilor se pregateste pentru cel mai asteptat eveniment al anului, "Medieval Rose" , in care strazile orasului vechi vor fi impanzite de zane, vrajitoare, dragoni si cavaleri neinfricati.

Intre 20-29 iunie 2014, legenda insulei Rhodos prinde viata intr-un Festival Medieval recunoscut in toata Europa, evenimentul de anul acesta incluzand excursii prin Orasul Vechi , o parada dragon cu muzica medievala si o zi "Evul Mediu" in castel, unde se organizeaza batalii cu sabiile, tir cu arcul, calarie si multe alte activitati competitionale.

Evenimentul isi pune amprenta si pe alte statiuni ale insulei, intoarcandu-te la perioada copilariei. In populara Lindos se organizeaza o petrecere medievala si focuri de tabara, in timp ce in Monolithos gasesti petreceri cu muzica live, mancare traditionala si tabere in care se spun povesti cu cavaleri. Cu toate acestea, principalul punct de interes este "Medieval Rose" din orasul vechi Rhodos, unde gasesti si un targ traditional care se intinde pe nu mai putin de 150 hectare si unde te plimbi in voie printre casele locuite in urma cu 600 ani de Cavalerii Sf. Ioan.

Ads

Medieval Rose

Este un carnaval colorat si incitant care face deliciul a mii de turisti. Este un paradis pentru copii si un loc de joaca pentru adulti. In cadrul festivalului te intorci cu sute de ani in timp si traiesti vremurile de glorie din perioada Cavalerilor Ioaniti. Intregul oras prinde o aura antica, fiind populat cu cavaleri, jongleri si vrajitoare - toti echipati in costume medievale colorate,pompoase sau fioroase. Festivalul tine o saptamana, timp in care participi la parada, descoperi secretele mersului pe picioroange, te poti inscrie la curse de biciclete si la multe alte jocuri, care te fac sa te simti ca un copil. Iar daca esti copil, sigur nu vei mai vrea sa pleci de acolo decat tarziu in noapte, dupa povestile captivante spuse sub cerul liber.

Ads

Specialitati culinare

Cum un cavaler trebuie sa aiba energie, pe strazile orasului vechi din Rhodos gasesti o multime de specialitati, majoritatea facute in casa, chiar de localnici. E si pacat sa nu gusti din toate. Ai salate grecesti cu Feta si masline, tiropites (placinte cu branza), spanakopites (placinte cu spanac), dolmades (sarmalute in foi de vita), chiftelute, musaca, pastitsio, carne de miel rumenita la gratar, souvlaki si gyros. Bineinteles, din meniul stradal nu lipsesc nici dulciurile, fructele proaspete sau confiate (trebuie sa gusti smochinele) si nici borcanele de dulceata preparate dupa retetele locale ale bunicilor eleni.

Ads

Iar dupa toate astea,ce poate fi mai placut ca o relaxare alaturi de un pahar cu Retsina (vin alb grecesc) sau ouzo, licoarea zeilor antici?. Daca iti suna tentant, planuieste-ti vacanta cat sa prinzi festivalul. Gasesti oferte bune la una dintre cele mai renumite agentii low-cost, Europa Travel .

Oferta sejur Rhodos

Hotel Lomeniz 3*, din Rhodos Town - de la 299 euro/persoana, transport cu avionul, transferuri, 7 nopti de cazare cu mic dejun, asistenta turistica. Europa Travel, www.europatravel.ro , tel. 021.9407.