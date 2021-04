Vacanta de Paste: niciun loc liber la Vama Buzaului. Ce grad de ocupare este raportat in Poiana Brasov

Presedintele Turism Poiana Brasov, Roxana Cojocea spune ca in saptamana premergatoare minivacantei de Paste - 1 Mai, la hotelurile din statiune au fost facute rezervari in proportie de 50% din capacitatea de cazare pusa la dispozitie (70% din totalul locurilor, conform normelor legale in vigoare).Conform reprezentantei asociatiei marilor hotelieri din Poiana Brasov, este de asteptat ca acest procent sa creasca in urmatoarele zile.Cererea pentru cazare in aceasta statiune se mentine ridicata datorita posibilitatii de a se schia , municipalitatea brasoveana promitand sa tina deschis sezonul de anul acesta pana la finalul sarbatorilor in conditiile in care vremea o permite si a relaxarii masurilor anti-COVID, in contextul scaderii ratei de incidenta a transmiterii virusului sub 3/1.000.In functie de numarul de stele al hotelului, preturile pot ajunge de la cateva sute de lei la cateva sute de euro, pentru 3 nopti de cazare, pentru doua persoane, cu mic dejun inclus. Aceste preturi sunt cu discount, clientii site-urilor de rezervari beneficiind, de asemenea, de mai multe facilitati, printre care posibilitatea returnarii partiale a avansului pentru sejur Facilitati de acest gen, care merg pana la a nu se percepe deloc avans de catre proprietarii de pensiuni , se ofera turistilor si in zona Moieciu- Bran O zona care pare sa iasa in castig in contextul pandemiei este statiunea turistica de interes local Vama Buzaului, unde, conform primarului Tiberiu Chirilas, locurile de cazare au fost rezervate in proportie de 100%.Avand cu preponderenta locuri de cazare in gospodariile satenilor, localitatea Vama Buzaului, care a inregistrat, in mod constant, o rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 relativ scazuta, isi asteapta turistii cu meniuri specifice zonei si traditii populare.Conform datelor centralizate de INS, in contextul pandemiei, majoritatea turistilor care au vizitat judetul Brasov au preferat sa stea in hoteluri -apartament, acestea avand cel mai ridicat indice net de utilizare a locurilor de cazare in primele doua luni ale anului.In perioada mentionata, aproape 190.000 de turisti au vizitat judetul Brasov.