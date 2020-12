Aglomeratie pe partie, in Sinaia. Salvamont, solicitat sa intervina in zeci de situatii. Primarul a cerut mai multi jandarmi

Schiori raniti si turisti rataciti, in prima zi de schi la Sinaia

Sambata dimineata erau cozi uriase la imbaracarea in telegondole, iar in parcarea de la cota 1400 nu mai erau locuri disponibile, asfel ca soferii au fost nevoiti sa se descurce pentru a gasi unde sa-si lase masinile.Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) a decis sambata, in regim de urgenta, implementarea imediata a unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii infectiei cu Covid19 in zonele aglomerate ale domeniului schiabil.Astfel, in urma discutiilor, presedintele Comitetului local pentru Situatii de Urgenta Sinaia, primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea , a solicitat suplimentarea efectivelor de jandarmi, jandarmi montani si politie pentru asigurarea respectarii masurilor anti Covid la Cota 1000, 1400, 2000 si in Valea Soarelui si Valea Dorului, scrie Adevarul Mai mult, in vederea asigurarii masurilor de protectie, Comitetul a hotarat sambata dimineata sa trimita o solicitare pentru sprijin catre Garnizoana Predeal - Batalionul 21 Vanatori de Munte.Incepand cu data de 21 decembrie 2020 se deschide traficul auto pe Drumul Cotei si se va creea un segment de drum cu sens unic, de la intersectia strazilor Drum Nou Cota 1400 si Calea Codrului (Hotel Ioana) pana la Cabana Schiori.Prin aceste masuri traficul va fi fluidizat pe durata Sarbatorilor iar numarul locurilor de parcare va creste.De asemenea, toti operatorii pe cablu vor fi obligati sa asigure delimitarea culoarelor de trafic prin montarea de garduri si parapeti dar si sa difuzeze, la fiecare 15 minute, mesaje audio care sa aminteasca publicului caracterul obligatoriu al masurilor impuse: distantare si masca.Ca masura suplimentara se pregateste un Proiect de Hotarare a Consilului Local Sinaia prin care fortele de ordine sa aiba posibilitatea de a aplica sanctiuni acelora care nu respecta regulile de functionare a domeniului schiabil.Vineri, echipele de salvatori montani au ofierit ajutor pentru sase schiori raniti pe partie, dintre care unul cu fractura de femur, dar si pentru un turist lesinat si pentru alti trei care s-au ratacit.Raportul salvamont sinaia pentru prima zi de schi la Sinaia10 interventii:1 fractura membru drept - Partia Valea Soarelui;3 cazuri dislocare umar - Partia Valea Dorului;1 traumatism membru inferior (genunchi) drept;1 rupere musculare membru inferior stang;3 cazuri rataciti;1 caz stare de lipotimie - Partia Laptici.De vineri, 18 decembrie, au fost deschise partiile de la Cota 2000 unde sunt functionale trasee schiabile in lungime totala de 13 kilometri. Stratul de zapada depaseste 50 de centimetri.Partiile deschise sunt Laptici 1, Laptici 2, Valea Soarelui 1 si 2, deservite de teleschi,Varianta, Valea Dorului si partia de incepatori Furnica, deservita de banda.Drumul de Vara ramane inchis pentru ca strat de zapada este insuficient sub 1600 m altitudine, la fel si partia Noua unde nu este zapada.Administratorii instalatiilor pe cablu anunta ca programul se va prelungi sambata cu o jumatate de ora.Citeste si: