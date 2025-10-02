Pericolele la care te expui dacă lași Inteligența Artificială să-ți planifice vacanța. Cazul cuplului care a rămas în vârful muntelui: "Ne-a spus că ultima cursă e la 17:30”

Un oraș imaginar din Peru, un turn Eiffel în Beijing: din ce în ce mai mulți turiști folosesc instrumente precum ChatGPT pentru a-și crea itinerarii de călătorie — și ajung trimiși către destinații care, de fapt, nu există.

Miguel Angel Góngora Meza, fondator și director al agenției Evolution Treks Peru, se afla într-un orășel rural din Peru, pregătindu-se pentru o drumeție prin Anzi, când a auzit o conversație ciudată. Doi turiști neînsoțiți discutau cu entuziasm despre planurile lor de a merge singuri în munți, pentru a vizita așa-numitul „Canion Sacru al Humantay”.

„Mi-au arătat captura de ecran – scrisă cu încredere și plină de adjective colorate – dar nu era adevărat. Nu există niciun Canion Sacru al Humantay!”, a spus Góngora Meza. „Numele este o combinație a două locuri care nu au nicio legătură cu descrierea. Turistul a plătit aproape 160 de dolari ca să ajungă pe un drum rural din apropierea localității Mollepata, fără ghid și fără destinație.”

Mai grav, Meza avertizează că o astfel de greșeală aparent inofensivă ar fi putut costa viața acestor turiști. „Acest tip de dezinformare este periculos în Peru,” a explicat el. „Altitudinea, schimbările climatice și accesibilitatea traseelor trebuie planificate atent. Când folosești un program precum ChatGPT, care combină imagini și denumiri pentru a crea o fantezie, te poți trezi la 4.000 de metri altitudine, fără oxigen și fără semnal.”

Călătorii planificate de AI: din ce în ce mai populare, dar nu întotdeauna sigure

În doar câțiva ani, instrumente de inteligență artificială (AI) precum ChatGPT, Microsoft Copilot și Google Gemini au trecut de la statutul de noutate la cel de parte esențială a planificării vacanțelor pentru milioane de oameni. Un studiu arată că 30% dintre turiștii internaționali folosesc deja aplicații de tip AI generativ sau site-uri dedicate precum Wonderplan și Layla pentru a-și organiza călătoriile.

Deși aceste programe pot oferi sfaturi utile atunci când funcționează corect, ele pot, de asemenea, să ducă la situații frustrante — sau chiar periculoase — atunci când greșesc. Tot mai mulți turiști descoperă acest lucru abia când ajung la destinație, doar pentru a afla că informațiile primite au fost greșite sau că locul respectiv există doar în imaginația unui algoritm.

De la turnul Eiffel din Beijing la telecabina imaginară din Malaezia

Dana Yao și soțul ei au trăit această experiență direct. Cuplul a folosit ChatGPT pentru a planifica o drumeție romantică spre vârful Muntelui Misen, pe insula japoneză Itsukushima. După ce au explorat orașul Miyajima fără probleme, au plecat spre vârf la ora 15:00, exact cum le recomandase ChatGPT.

„Atunci a apărut problema,” povestește Yao, creatoare de conținut care scrie despre călătorii în Japonia. „Când am vrut să coborâm cu telecabina, ChatGPT ne-a spus că ultima cursă e la 17:30, dar în realitate era deja închisă. Am rămas blocați pe vârf.”

Un articol BBC din 2024 a relatat că aplicația Layla le-a spus unor utilizatori că există un turn Eiffel în Beijing, iar unui turist britanic i-a recomandat un maraton prin nordul Italiei care era complet nerealizabil. „Itinerariile nu aveau sens logic,” a spus acesta. „Am fi petrecut mai mult timp în transport decât la destinații.”

Un alt studiu din 2024 a arătat că 37% dintre utilizatorii AI pentru planificarea călătoriilor au declarat că programele nu le oferă suficiente informații, iar 33% au primit recomandări false, scrie bbc.com.

De ce AI „inventează” lucruri

Problema vine din modul în care funcționează aceste programe. Potrivit lui Rayid Ghani, profesor de învățare automată la Universitatea Carnegie Mellon, deși aplicațiile precum ChatGPT pot părea că oferă sfaturi logice și utile, modul în care generează informația face imposibil să știi cu certitudine dacă ceea ce spun este adevărat.

„Nu știe diferența dintre un sfat de călătorie, o rețetă sau o indicație rutieră,” explică Ghani. „Doar știe cuvinte. Așa că continuă să genereze texte care sună realist – iar de aici provin multe dintre probleme.”

Modelele de limbaj mari (precum ChatGPT) funcționează analizând cantități uriașe de texte și alcătuind fraze care, din punct de vedere statistic, par potrivite. Uneori informațiile sunt corecte. Alteori apar așa-numitele „halucinații” AI — momente în care programul inventează. Deoarece AI prezintă invențiile și faptele reale în același ton, utilizatorilor le este adesea imposibil să distingă ce este adevărat și ce nu.

În cazul „Canionului Sacru al Humantay”, Ghani crede că AI-ul a combinat pur și simplu câteva denumiri care păreau potrivite pentru zonă. Totodată, analiza uriașelor baze de date nu oferă o reală înțelegere a lumii fizice: un program de AI poate confunda ușor o plimbare de 4.000 m printr-un oraș cu o urcare de 4.000 m pe un munte.

Un articol din Fast Company a relatat un caz similar: un cuplu a mers până în Malaezia pentru o telecabină văzută pe TikTok, doar ca să descopere că nu exista — clipul fusese complet generat de AI.

Când realitatea se estompează

Astfel de incidente fac parte dintr-o tendință mai amplă în care AI-ul modifică subtil percepția noastră asupra lumii reale. În august 2024, creatori de conținut au descoperit că YouTube folosea AI pentru a edita automat videoclipuri fără permisiune — schimbând discret hainele, părul și chiar fețele persoanelor. La începutul lui 2025, Netflix s-a confruntat cu un scandal după ce a folosit AI pentru a „remasteriza” seriale vechi, dar rezultatul a fost unul cu fețe deformate ale actorilor din anii ’80–’90.

Pe măsură ce AI-ul este tot mai folosit pentru a face modificări subtile fără știrea noastră, granița dintre realitate și o lume artificial „perfecționată” începe să se estompeze — inclusiv pentru călători.

Călătoriile și empatia – pierdute în traducerea digitală

Javier Labourt, psihoterapeut clinic și promotor al ideii călătoriilor ca formă de dezvoltare emoțională, se teme că acest fenomen ar putea anula beneficiile reale ale călătoriei. El susține că deplasările oferă oportunități unice de a interacționa cu oameni diferiți și de a învăța direct despre alte culturi – lucruri care sporesc empatia și înțelegerea. Dar atunci când AI-ul oferă informații false, el creează o narațiune falsă despre o destinație înainte ca turistul să plece de acasă.

Există deja inițiative de reglementare a modului în care AI prezintă informațiile, inclusiv propuneri din partea UE și SUA privind introducerea de filigrane digitale sau alte marcaje care să arate când un conținut este generat artificial. Totuși, spune Ghani, lupta este dificilă:

„Se fac multe eforturi pentru combaterea dezinformării – cum o detectăm, cum îi ajutăm pe oameni să o recunoască – dar, deocamdată, reducerea riscului e o soluție mai realistă decât prevenția.”

Cum să folosești AI fără să te pierzi în fantezia lui

Dacă aceste reguli vor fi adoptate, ele ar putea ajuta turiștii să identifice imaginile sau videoclipurile create de AI. Însă, noile reglementări nu te vor salva dacă un chatbot inventează informații în timpul conversației.

Chiar și Sundar Pichai, CEO-ul Google, a recunoscut că „halucinațiile” sunt o caracteristică inerentă a modelelor de limbaj mari, precum ChatGPT sau Gemini. Prin urmare, singura protecție reală este vigilența.

Rayid Ghani recomandă să pui întrebări cât mai precise și să verifici absolut tot. Totuși, el recunoaște că tocmai în călătorii acest lucru e dificil, pentru că turiștii întreabă adesea despre locuri necunoscute. Dacă o recomandare de la AI ți se pare prea frumoasă ca să fie adevărată, verific-o din mai multe surse.

În cele din urmă, spune Ghani, timpul petrecut verificând informațiile poate face planificarea cu AI la fel de laborioasă ca cea tradițională.

Pentru Labourt, secretul unei călătorii reușite — cu sau fără AI — este să rămâi deschis și adaptabil când lucrurile nu merg conform planului:

„Încearcă să nu te lași copleșit de dezamăgire,” spune el. „Dacă ești deja acolo, întreabă-te cum poți transforma situația. Până la urmă, tot ești într-o călătorie interesantă, nu?”.

