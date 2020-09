Cinci plaje salbatice la doi pasi de Romania. Golful bulgaresc considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa

Krapets - Ezerets

Astfel, vara asta, s-au reconfigurat optiunile si multi au pornit in cautare de plaje mai putin populare, ceea ce pentru iubitorii dintotdeauna de vacante linistite, in salbaticie, nu e tocmai o veste buna.Cum pentru multi dintre romani litoralul romanesc nu mai este, inca dinainte de pandemie, o optiune, zona de interes cel mai aproape de noi si care si-a pastrat granitele deschise pentru turisti e Bulgaria.Ce te faci insa daca nu te dai in vant dupa all-inclusive si vrei doar sa te bucuri de mare si plaja , in liniste? Travel Girls a facut o lista cu cinci plaje salbatice, absolut minunate, la doi pasi de Romania.La 18 kilometri de vama Romaniei cu Bulgaria (via Vama Veche), intre doua sate de pescari e o plaja lunga cat o zi de post. Doar cunoscatorii ajung aici, cei mai multi bulgari si cativa romani.Un pic mai la sud de Krapets, care poate fi cam animat pentru cautatorii de liniste, este Ezerets.Drumul prafuit, de tara, ce pare ca nu duce decat in lanurile de grau ale localnicilor, ajunge intr-un sfarsit la o padure de pini, chiar pe malul marii.Pentru o clipa ai impresia ca te-ai teleportat in Grecia, cu o mare bleu-ver, cu pini, maluri inalte, rosiatice, si doar o mana de oameni pe kilometri de nisip fin si valuri lenese.Daca va place sa stati la cort sau mergeti cu rulota, asta e locul ideal.In caz ca ramaneti fara provizii, satul e aproape si puteti merge la cumparaturi sau chiar sa luati masa in complexul Wild Duck, din sat -mancarea este excelenta si preturile, asememenea.Ca sa ajungeti in Ezerets, faceti stanga pe E87, in dreptul localitatii Ezerets - e un panou publicitar cu restaurantul Wild Duck - apoi, traversati campul, pana dati de mare.La doar o aruncatura de bat de Ezerets si la 30 de km de granita cu Romania e o plaja cu adevarat pustie si salbatica.E drept, peisajul poate parea putin dezolant, oraselul pare parasit, dar dupa ce cobori scarile improvizate si ajungi la plaja, nu mai vezi decat marea.Nu e o plaja amenajata asa ca mai sunt alge aduse de curenti si destul de multe scoici. Vreo doua sute de metri mai la stanga, insa, nisipul e perfect curat si poti sa te asezi, sa te bucuri de liniste si frumusete depline.La Shabla se ajunge urmand indicatiile din E87, spre far, iar la far faceti stanga.Tyulenovo este preferat de iubitorii de scuba diving, snorkeling, cliff-jumping, deep water solo si alte nebunii extreme in materie de sporturi care implica apa si stancile.De Tyulenovo te indragostesti la prima vedere sau il urasti pe veci si-ti promiti ca nu mai calci pe acolo, ca doar nu ai venit la mare sa nu intri in mare. Orice-ar fi, tot pleci cu fotografii splendide si cu un buchet de flori.La Tyulenovo, ajungeti pe acelasi drum ca la Shabla, pana la far, unde faceti dreapta si mai mergeti vreo 7 kilometri. Se poate ajunge si direct de pe E87, dar drumul de coasta e mult mai frumos si mai liber. Cand ajungeti la plaja din centrul satului Tyulenovo (un mic golf cu barci pescaresti), cotiti la dreapta si ati ajuns.Russalka e un sat de vacanta, unde accesul este conditionat de plata unui bilet.Complexul e mare, are vile de 3 si de 4 stele, restaurante , mai multe plaje, terenuri de sport, piscine.Plaja din stanga satului e micuta, intre stanci, cu mare limpede si albastra, iar stancile care rasar din mare te fac sa crezi ca esti undeva departe, nu la doi pasi de casa.Daca vrei si mai multa intimitate, trebuie sa treci pe sub o piatra si ai o plaja numai a ta.Oricat de iubitor de salbaticie ati fi, mergeti insa si pe plajele mari, de langa piscine - sunt spectaculoase.In Rusalka se ajunge din Tyulenovo, pe drumul 901, in directia Varna. Treceti de Kamen Bryag si faceti stanga la indicatorul Russalka Holiday Village.Despre Golful asta umbla vorba ca ar fi una dintre cele mai frumoase plaje din Europa.Nu e foarte usor de gasit - e in mijlocul Rezervatiei Naturale Kaliakra si e marginit de maluri inalte, caramizii. Apa e limpede si nu foarte adanca, iar seara barcile pescarilor trag la mal, pline cu rapane.In spatele plajei, sunt niste scari la capatul carora va asteapta o panorama splendida a golfului, merita sa faceti o plimbare de o ora, doua.In Golful Bolata ajungeti facand stanga in Kavarna, spre Cap Kaliatra. Treceti de intersectia cu drumul care duce la Ferma de midii Dalboka, treceti si de satul Balgarevo si faceti stanga pe drumul ingust, asfaltat. Apoi, mergeti pana se blocheaza drumul (semn cu accesul interzis), iar acolo faceti dreapta si coboarati pe sosea, pana la mare.