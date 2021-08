Șoferul Daciei fotografiate pe o plajă din Grecia, mesaj superb "de împăcare": "Nu am ajuns la geamandură cu ea. Ce-i drept nu am încercat"

Imaginea a fost postată pe grupul de Facebook Forum Grecia și a determinat numeroase aprecieri din partea membrilor. Șoferul mașinii a ținut să formuleze o reacție, într-o nouă postare."Salutare tuturor! Theo este numele meu și sunt cel care a condus această mașină din România până pe această plajă minunată din Vourvourou.Cu această ocazie doresc să clarific câteva aspecte legate de fotografia de mai jos: zona de plajă în care au fost realizate fotografiile este una de acces pentru peridocuri, iar mașina a stat parcată în zona respectivă strict în scopul de a realiza câteva fotografii, fiind apoi dusă, la locul ei, în parcare.În al doilea rand, nu, nu am ajuns la geamandură cu ea. Ce-i drept nu am încercat.Cât despre aventura propriu-zisă, pot spune că a fost un drum relaxant, fără nicio problemă tehnică, viteza maximă fiind de aproximativ 100 km/h. Lipsa climatizării este într-adevăr un impediment, dar nu insuportabilă (trebuie să fii dispus să faci anumite compromisuri). În rest, 4 roți, un volan, 4 viteze și o ambiție personală. La urma urmei, d-asta e mașină, să te ducă din A în B." Mulți dintre cei care au văzut mașina parcată în apropierea plajei s-au înfuria t: "E parcarea până acolo sau nu au ținut frânele?", a întrebat un membru al forumului.Explicațiile date ulterior au mai calmat spiritele , iar reacțiile au fost orientate mai multe către mașină:"Îmi aduce aminte de Dacia mea 1300, tot galbenă. Mult m-am bucurat de ea.""Felicitări! Anul viitor cred că plimb și eu o Dacie din 88 până în Grecia! Apreciez pasiunea și vă felicit pentru exemplar!""Este cumva și o idee pe care o tot pritocim și noi. Prima noastră mașină, la 22 de ani în 1985, a fost o Dacie aceeași culoare ca cea din postare. Între timp am avut tot felul de masini care mai de care mai puternice și performante. Dar o aventură cu o bătrânica recondiționată ne-ar surâde. Felicitări pentru curaj și determinare."