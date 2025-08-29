Locuri la care sa visezi, cand ploua: Cele mai frumoase plaje tropicale din lume (Galerie foto)

Autor: Andrada Avram
Vineri, 22 Februarie 2013, ora 12:57
In timp ce in emisfera noastra frigul inca e la el acasa si nici prin cap nu ti-ar trece sa iesi in costum de baie sa sa te incumeti sa inoti in vreo piscina descoperita, in alte colturi de lume este ca in paradis.

Daca vrei sa faci o schimbare si sa mergi sa te relaxezi si incalzesti, iata cateva dintre cele mai frumoase insule tropicale din lume, conform Business Insider:

In Tulum, Mexic, poti sa stai pe plaja si sa te bucuri de soare in timp ce ai in apropiere ruine maiase stravechi, pe care sa le vizitezi cand soarele este prea arzator.

Golfuletul Jobson are un petic de nisip in Bermude, inconjurat de formatiuni stancoase, care creaza o "piscina" cu apa calma si calda.

Eleuthera este o insula din Bahamas, lunga de aproape 180 de kilometri, cu nisip extrem de fin si cu o culoare superba, rozalie.

Daca preferi agitatia marilor orase in locul insulelor izolate si calme, mergi si te bronzeaza pe plaja Miami Beach, din Florida. Acolo ziua vei sta si dormi la soare, iar viata de noapte va fi cat se poate de incarcata.

Tarmul nordic din Oahu, Hawaii, este faimos pentru apele sale involburate, ideale pentru impatimitii de surfing. Cele mai bune plaje din aceasta zona sunt Sunset Beach si Ehukai Beach.

Plaja Punalu'u este o zona superba, cu nisip negru, din Hawaii. Nu este cel mai bun loc de inotat, dar este perfect pentru a vedea broaste testoate gigantice si alte forme de viata salbatica.

Pe plaja Ipanema, din Rio de Janeiro, Brazilia, vei bea cachaca, vei juca volei, te vei bronza si lasa patruns de spiritul tipic acestui loc.

In India, pe insula Kadmat, te vei bucura de apele limpezi ale oceanului Indian si vei vedea o multime de delfini.

#plaje tropicale lume, #plaje nisip fin, #plaje regiuni calde, #plaje zone tropicale , #plaja
