Top 20 cele mai frumoase plaje din lume. Ofera privelisti spectaculoase

Vacanta la mare este in topul optiunilor atunci cand vine vorba despre concediul de vara. TripAdvisor a dezvaluit lista cu cele mai frumoase plaje din lume, acolo unde nisipul este fin, iar apa marii este atat de limpede incat poti vedea la cativa metri adancime.

Topul celor mai frumoase plaje din lume in 2020 a fost alcatuit de TripAdvisor pe baza review-urilor si ratingurilor acordate de turisti de-a lungul unei perioade de 12 luni. Iata care sunt cele mai indragite locuri la malul marii, dintr-un capat in altul al lumii:

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazilia

Plaja Sancho Bay constituie o zona mai izolata a principalei insule din arhipelagul Fernando de Noronha. Este o arie protejata, care se viziteaza cel mai frecvent cu ajutorul ambarcatiunilor. Fiecare turist trebuie sa achite, la sosirea pe arhipelag, o taxa pentru protectia mediului. Apele sunt prielnice pentru scufundari, oferindu-le turistilor o privelise incredibila a diversitatii faunei si florei marine.

Ads

2. Plaja Grace Bay, Insulele Turks si Caicos, America de Nord

Grace Bay este o plaja extrem de spectaculoasa. Aflata in Insulele Turks si Caicos (teritoriu britanic aflat in Marea Caraibelor), este o plaja care te intampina cu un nisip alb si extrem de fin, un recif de coral, o viata marina abundenta si ape albastre cristaline.

3. Plaja Paraiso, Cayo Largo, Cuba

Plaja Paraiso (Paradis) are un nume binemeritat. Turistii spun ca nisipul este fin precum faina. Unde mai pui ca este si de un alb stralucitor, in puternic contrast cu turcoazul apei. Se afla intr-o arie protejata, ceea ce inseamna ca nu vei gasi multe locuri de cazare in zona. Poti ajunge aici insa inclusiv cu un ATV inchiriat.

4. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Insulele Siciliei

Ads

Se afla de ani buni in topul preferintelor turistilor datorita nisipului auriu, a apelor limpezi, prin care poti vedea pestii inotandu-ti printre picioare. Privelistea este si ea cu adevarat spectaculoasa.

5. Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brazilia

Chiar si intr-o zi innorata, aceasta plaja merita vizitata! Este micuta, dar daca apuci sa ajungi aici in extrasezon, nu vei intalni pe nimeni aici. Trebuie insa sa fii gata sa cobori, apoi sa urci 265 de trepte! Poti ajunge aici si cu vaporul. Privelistea este incantatoare. Te vei bucura de valuri care se sparg de stanci si de o apa curata ca lacrima.

6. Seven Mile Beach, Grand Cayman

Plaja Seven Mile este o semiluna nisipoasa de coral imaculat care se intinde de-a lungul malului vestic al insulei Grand Cayman cea mai mare dintre cele trei insule Cayman. Plaja este renumita in lume pentru apa translucida, intinderea uriasa de nisip fin, apusurile superbe, aerul inmiresmat de pini australieni ce cresc in zona si pentru temperaturile ideale de iarna, cu o medie de 27 grade C.

Ads

7. Eagle Beach, Aruba

Eagle Beach este numele unei plaje, cat si a unui cartier din capitala Arubei, Oranjestad. Plaja de aici se lauda cu nisip alb si fin, iar aceasta destinatie este potrivita pentru orice perioada a anului. Apele calme si copacii sub care te poti adaposti la umbra o fac excelenta pentru familiile cu copii.

8. Flamenco Beach, Culebra, Puerto Rico

Locul este fantastic. Te vei simti aici precum Robinson Crusoe contempland claritatea apei si muntii din apropiere. Se spune ca aici nu ai nicio sansa sa faci o poza proasta. Din contra, toate imaginile surprinse aici sunt amintiri pentru toata viata. Apa este calda si limpede, iar cu putin noroc, dimineata poti vedea curcubeul deasupra intinsului de apa.

9. Varadero Beach, Varadero, Cuba

Ads

Se spune ca este o plaja aglomerata, insa statiunile de la noi sunt cu mult mai aglomerate decat aceasta. In schimb, aici ai un nisip curat si bine intretinut, chiar daca nu exista plaje private in Cuba. Poti face plaja, evident, dar si snorkeling. La fel de bine, te poti plimba de-alungul ei, o adevarata incantare.

10. Kleftiko Beach, Milos, Cyclades, Grecia

Kleftiko este un loc impresionant unde vei gasi un peisaj salbatic unic, cu roci vulcanice albe care ies din apele turcoaz ale marii, pesteri submarine si trecatori inguste. Plaja este accesibila doar pe mare, insa odata ajuns aici nu iti vei mai dori sa pleci. Evident, Kleftiko este un loc uimitor pentru inot!

11. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

Ads

Siesta Key este unul dintre cele mai frumoase orase de plaja din SUA. Aceasta insula este deosebita si plina de viata, cu locuri de inchiriat echipament pentru sporturi nautice si gaseste un loc confortabil pentru a sta peste noapte. Nisipurile de aici sunt frumos albe si perfecte pentru zilele relaxante de vacanta.

12. Plaja Radhanagar, Havelock, Insulele Andaman si Nicobar

Este situata la 12 km de portul de feriboturi Havelock, iar plaja este una dintre cele mai bune din Insulele Andaman. Nisip alb si fin, ape turcoaz, pace si liniste sunt ingredientele care o definesc. Radhanagar nu este o insula greu de explorat. Are o lungime totala de doar 2 km si o latime de 30-40 de metri.

13. Luskentyre, Insula Harris, Hebridele exterioare

Este amplasata pe coasta de est a insulei scotiene Harris si este una dintre cele mai mari si mai spectaculoase plaje din Marea Britanie. Luskentyre se mandreste cu kilometri intregi de plaja, cu nisipa alb, cu dune si cu o apa uimitoare, de un albastru-turcoaz. Se pot face drumetii in zona, ciclism si se poate naviga pe mare.

14. Playa de Ses Illetes, Formentera, Insulele Baleare

Cea mai mica dintre Insulele Baleare, aflata la 30 de minute de mers cu feribotul din Ibiza, Formentera este considerata sora mai mica a Ibizei. Te simti ca-ntr-un mic paradis aici. Pe plaja rar vezi sezlonguri, umbrelute sau dusuri. Totul este foarte apropiat de natura, ceea ce o face una dintre cele mai bune plaje pentru o vacanta de vara.

15. Plaja La Concha, San Sebastian - Donostia, Spania

Plaja La Concha, care inseamna scoica, denumire ce provine chiar din forma ei de scoica, e cu totul deosebita. E una dintre cele mai faimoase plaje urbane din Europa. Fiind inchisa intr-un mic golf, apa este intotdeauna linistita, iar plaja de nisip e extrem de generoasa, cu o lungime de 1.3 kilometri, si o latime de vreo 40 de metri. Balustrada alba, tare eleganta, insoteste faleza de-a lungul plajei de la un capat la altul. Din loc in loc sunt trepte catre nisip, flancate de niste felinare mari, splendide.

16. Plaja Saint Pete, St. Pete Beach, Florida

Nu este o plaja pentru cei care vor liniste, dar este cu siguranta un loc pentru distractie, un loc unde poti admira deopotriva si natura atat de spectaculoasa. Aici ai o multime de beachbaruri, dar si hoteluri foarte frumoase. Posibilitatile de entertainment sunt nenumarate. Poti practica parasailing, poti face plimbari cu skyjetul, dar si scufundari sau inot cu delfini. Nisipul este moale, matasos si cald.

17. Playa Norte, Insula Femeilor

Desi este mica, insula in forma unui delfin are mai multe plaje. Playa Norta este cea mai populara. Cu ape turcoaz si nisip fin, turisti se pot relaxa aici in asteptarea unui cockteil direct pe plaja, servit de la restaurantele din apropiere. Cei care au un spirit de aventura ceva mai puternic pot explora unul dintre cele mai mari parcuri subacvatice de sculptura din Cancun, in apropiere de insula.

18. Plaja Maho, Cruz Bay, Sf. Ioan

Este o bijuterie din Caraibe, o plaja linistita, ideala pentru familii cu copii. Plaja este umbrite de Maho Trees, un tip de hibiscus cu frunze in forma de inima si flori galbene care seamana cu o frunza de nuca de cocos. In apa, ai sansa sa te "lovesti" de broaste testoase, de calamari sau caracatite. Te poti caza in corturi, in campinguri chiar pe plaja sau in apartamente cu vedere la mare.

19. Plaja Bavaro, Punta Cana, Republica Dominicana

Playa Bavaro este una dintre cele mai populare din Punta Cana, Republica Dominicana. Datorita nisipului fin si al apei limpezi, Bavaro este una dintre plajele preferate de turisti. Pe plaja si in apropierea acesteia sunt construite multe hoteluri de 5 stele, cu servicii all inclusive. Aici te poti bucura de sporturi acvatice precum parasailing, sailing, banana, snorkelling sau scufundari. In schimb, pentru ca aicu nu sunt valuri, nu vei putea practica surfingul.

20. Plaja Woolacombe,Woolacombe, Marea Britanie

Woolacombe are o plaja minunata, care se vede superb la apusul soarelui. Cele mai bune luni pentru vacanta sunt iulie, august si septembrie. Este considerata ca fiind una dintre cele mai bune plaje surfing din Marea Britanie datorita surfului rulant purtat de la Atlantic. Cazare nu e o problema in zona, astfel ca se poate face aici o vacanta foarte frumoasa.

Ads