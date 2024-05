Cele mai ciudate baruri din lume - ai curaj sa intri? (Galerie foto)

Multor oameni nici macar nu le pasa cum arata localul in care petrec, atat timp cat se simt bine alaturi de prieteni si bautura este buna.

Totusi, nimeni nu ar rezista tentatiei de a se distra intr-unul dintre cele mai inedite baruri ale lumii, unde decorul mareste distractia. Iata cateva astfel de exemple, oferite de Business Insider:

The Clinic Bar, Clarke Quay, Singapore: acest bar si-a copiat interiorul dupa un spital. El are scaune cu rotile, targi, paturi pe roti, scaune de dentist si lampi ciudate. Dupa un pahar - doua, vei scapa de senzatia de straniu si de tracul specific unei vizite la medic.

Alux, Playa del Carmen Quintana Roo, Mexic: numai ideea de a te afla intr-o pestera de 10.000 de ani iti da o senzatie ciudata, reparabila cu o gura de alcool. Este o destinatie comuna printre turistii din Mexic. Acustica deosebita incurajeaza reprezentantiile live.

Eternity, Truskavets, Ucraina: acest cosciug urias lung si inalt de 20 de metri poate fi locul ideal pentru cei care vor sa treaca prin experiente ciudate. Inauntru se afla sicrie de marime normala, fiecare masa avand pe ea doar cate o lumanare, pentru a face atmosfera si mai sumbra. Bauturile au nume de ritualuri legate de moarte. Nu poti fi invinuit ca intri daca la un moment dat ai pierdut pe cineva.

Floyd's Pelican Bar, Plaja Treasure Negril, Jamaica: astepti putin pe plaja si o barca apare din cand in cand pentru a te transporta pana la terasa, care este la aproximativ 400 de metri de tarm. Barul se afla pe o bucata de nisip mai inalta si este construit din lemn. E, practic, un bar esuat.

The Absolut IceBar, Stockholm, Suedia: poti bea o tarie sau un ceai cald pentru a te incalzi in acest bar de gheata. Temperatura este de -5 grade Celsius, iar pentru a nu ingheta ti se pot da pelerine imblanite. Atmosfera se incinge garantat la un moment dat.

The Big Baobab, Modjadjiskloof, Provincia Limpopo, Africa de Sud: acest copac urias adaposteste un mic bar ce are inclusiv un televizor. Baobabul are in jur de 6.000 de ani si cand a implinit 1.000 de ani a inceput sa se goleasca pe dinauntru, creand spatiul ideal pentru un loc de distractie.

Blue Lagoon Spa, Islanda: tratamentele din acest spa pot fi administrate in timp ce stai la bar si bei un cocteil. Si apa este binefacatoare, caci algele din ea previn distrugerea colagenului, iar lava vulcanica reprezinta un scrub natural, care-ti indeparteaza celulele moarte.

Muzeul HR Giger Bar, Gruyeres, Elvetia: acesta ar fi locul ideal pentru o petrecere de Halloween, caci scaunele pe care stai sunt facute din oase, la fel ca marea majoritate a restului mobilierului. Si tavanul este placat cu aceleasi materiale. Imaginea e una "osificata", la propriu.

The Jumbo Stay, Stockholm, Suedia: acest bar se afla in interiorul unui avion vechi, fiind deschis non-stop pe aeroportul din Stockholm. Ai grija, insa, poti pierde usor atat notiunea timpului, cat si zborul pentru care aveai bilet!

The Miniscule of Sound, Hackney, Londra: cu putin efort vei reusi sa te strecori in cel mai mic, dar si exclusivist club din lume. Au loc doar 14 persoane, inclusiv DJ-ul, in spatiul de 1,2 metri pe 2,5. Iti poti da seama cat spatiu mai ai pentru dansat. Fara indoiala e un loc intim. De altfel, a si intrat in Cartea recordurilor, in anul 2000.

Cova d'en Xoroi, Insulele Baleare, Spania: aceasta este de fapt o pestera aflata la malul marii, care are si o terasa ce invita la relaxare si contamplare.

The Red Sea Star, Eilat, Israel: barul se afla sub apa Marii Rosii, permitand turistilor sa vada animalele marine in toata splendoarea lor.

Vampire Cafe, Ginza, Tokio: acesta are o atmosfera sumbra, intunecata, cat se poate de ciudata. Camerele poarta intentionat denumiri ciudate, precum "Sicrie" sau "Victima". E insa pe gustul a surprinzator de multi turisti, mai ales asiatici.