ANALIZA Sarbatori la munte in vreme de pandemie: Fara petrecere pe partie sau chefuri cu lautari in restaurante

Una dintre cele mai indragite statiuni aflata in topul preferintelor romanilor pentru vacanta de iarna este Vatra Dornei din Suceava.Numai ca aceasta localitate este in scenariul rosu, astfel incat pana pe 31 decembrie, ora 24.00, sunt in vigoare restrictiile impuse in acest caz. Nu vor fi petreceri si mese festive cu multe persoane."La noi, incidenta pe judet este de 1,51. Intr-adevar avem doua municipii unde este 3,26 si am aprobat in CJSU scenariul rosu si aplicarea masurilor restrictive prevazute de HG1.065 in ceea ce priveste sistemul HoReCa si toate celelalte masuri restrictive, nu avem nicio localitate care ar impune masuri de carantinare. Nici nu s-a luat in discutie asa ceva. La noi, situatia epidemiologica la nivelul judetului este in general una buna.Ieri am adoptat o Hotarare in ceea ce priveste Vatra Dornei, insa, repet nu avem o incidenta care sa ne determine sa avem o analiza pe carantinare. Restaurantele sunt insa inchise pentru ca vorbim despre planul rosu. Insa, in pensiunile si hotelurile unde sunt turisti cazati se serveste masa cu respectarea regulilor care sunt in vigoare.Turistii pot sa mearga sa se cazeze in pensiuni sau hoteluri , insa nu vor fi mese festive, nu vor fi organizare petreceri de Craciun sau de Revelion , se va lua masa respectand masurile din localitatile respective. Noi am facut campanii de informare astfel incat sa nu avem surprize si sa nu recurgem la sanctiuni", a explicat Prefectul judetului Suceava, Mihai Catalin Vasii.Alexandru Gheorghe Moldovan, prefectul judetului Brasov spune ca in statiuni sunt restrictiile prevazute de lege pentru fiecare scenariu in parte insa nu se pune problema carantinarii si nici nu sunt alte restrictii spulimentare fata de cele in vigoare."Turistii au voie sa mearga in statiuni, numai ca restaurantele vor fi inchise, sunt restrictii de deplasare pe timpul noptii si toate celelalate masuri aplicabile peste tot. Cu siguranta nu vor fi petreceri de Revelion pe partii pentru ca intre orele 23.00 si 06.00 nimeni nu are voie afara. Noi am facut azi (17 decembrie) o adresa catre toti cei care au structuri de primire turistica sa respecte prevederile legii. Ei au voie sa acorde masa celor cazati, turistilor proprii, dar fara petreceri de Revelion sau ceva de genul acesta. La ora 23.00 totul se inchide", a explicat prefectul Alexandru Gheorghe Moldovan.Reprezentantii Prefecturii Prahova spun ca nu sunt statiuni carantinate in acest moment dar se respecta masurile prevazute pentru incidenta din fiecare localitate.In Prahova, rata de infectare peste 3 la mie se inregistreaza in localitatile Ploiesti, Campina, Azuga, Baicoi, Busteni , Plopeni, Sinaia , Valenii de Munte, Albesti-Paleologu, Baltesti, Banesti, Blejoi, Brazi, Cosminele, Gorgota, Olari, Paulesti, Plopu, Provita de Jos, Scorteni, Sotrile, Talea, Telega, Valea Calugareasca si Valcanesti, conform Prefecturii Prahova In zonele unde incidenta cumulata este mai mare de 3 la mia de locuitori, se impune purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, aceasta fiind obligatorie in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca.De asemenea mai sunt prevazute urmatoarele masuri:- organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este este interzisa;- organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisa;- organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale este interzisa;- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa; se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, dar care nu vor fi consumate in spatiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati; se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;- masurile prevazute se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Terasele care nu intrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperis/plafon/tavan si care nu sunt delimitate de cel putin doi pereti exteriori) raman deschise in conditiile legiiactivitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa, cu exceptia achizitiei biletelor loto si a lozurilor.Intr-un interviu la Digi 24 Raed Arafat , seful DSU a spus ca "rgulile care au fost aprobate prin Hotarare de Guvern raman. Nu avem intentia sa inasprim regulile, dar nu avem intentia sa relaxam regulile".In privinta celor care au rezervari la munte in pensiuni si hoteluri, secretarul de stat a spus ca "solutia cea mai onorabila si cea mai corecta" este ca cei care vor sa petreaca revelionul este "sa duca mancarea in camera, sa sarbatoresti ca si cum ai fost acasa", pentru a nu exista contact "intens" intre persoane in salile de evenimente.