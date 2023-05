Turiști români, cazați la cinci stele și all inclusive, nevoiți să mânânce în oraș: „Egiptenii sunt needucați”

Un român cazat la un hotel de cinci stele și all-inclusive din Hurgadha a arătat, într-o postare pe grupul de Facebook dedicat vacanțelor în Hurgadha, că el și familia lui sunt nevoiți să mânânce în oraș din cauza cozilor la mâncare, unde se așteaptă mai mult de 40 de minute.

„Egiptenii sunt needucați și nu știu să stea la coadă. Decât (n.r. - greșeala aparține autorului textului) europeni stau la coadă”, s-a plâns bărbatul într-o filmare postată pe grupul Vacanță în Hurgadha.

„Caesar Hawaii Aqua Park. Nu este de venit in sezon. Mi-au spus cei care lucreaza aici ca vin egiptenii la un pret de 4-5 ori mai mic decat europenii si este pur si simplu măcel. Ei nu sunt educati deloc au ramas cu aceasi trai pe care il aveau pe vremea faraonilor este exact acelasi mod cand le aruncau paine is sus si ei fugeau sa prinda ceva. Nu stau la cozi nu stiu ce ea aia. Gramada toti”, a scris bărbatul în postarea care însoțește filmarea.

„Când in aprilie am fost cu reprezentanți a 30 de agenții din țară și am spus să nu recomande acest hotel pentru că o fi ieftin dar e jale nu m-au crezut multi”, a comentat o membră a grupului.

„Ce va așteptați de la un hotel inferior!? Aveti cat ati plătit! Data viitoare luati un Steigenberger, un Sunrise..Multi aveti pretenții de Turcia pe 1400€ din care 800€ sunt biletele de avion. Luati un hotel la 2000-2200€/2 persoane si era mai lux ca in multe hoteluri din Turcia,pe aceeași suma”, a comentat o altă membră a grupului.