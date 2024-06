Cât dau românii bacșiș în vacanță pentru a schimba camera. "Am ieșit cu 600 de euro mai ieftin"

S-a dat startul vacanțelor, iar românii sunt preocupați de tot felul de situații. Unii caută cea mai bună ofertă, alții destinații noi. Cei care au avut experiențe neplăcute caută soluții să le evite.

Este cazul unui român care a fost nemulțumit, probabil, de camerele în care a fost cazat în anii din urmă, iar acum vrea să afle dacă ar putea să schimbe cazarea cu una mai bună, în schimbul unei atenții financiare oferite la recepție.

"Bună, se practică bacșișul la cazare pentru a beneficia de o cameră mai bună?", a întrebat acesta pe Forum Turcia.

În comentarii, unii se referă la diferența de bani plătită la recepție pentru camere mai mari. Cineva precizează că astfel prețurile ar fi mult mai avantajoase decât cele oferite de agenții, cu o condiție, însă, hotelul să aibă camere disponibile.

"Am ieșit cu 600 de euro mai ieftin"

"Noi am dat 180 € în plus la Eftalia Aqua și am schimbat camera de la Large Room cu Family Room."

"Eu am fost la agenția de turism și am achiziționat vacanță pentru 2 adulți+2 copii (11-14 ani),cu camera Large Room 32 mp și la recepție când am ajuns ne-a propus dacă vrem să mai dăm diferența de 180 € pentru camera Family Room 2 camere 43 mp și am acceptat. Am ieșit cu 600 € mai ieftin."

Ads

"Afacere foarte bună, de la agenție ieșeați mult mai scump."

"Depinde de disponibilitatea hotelului, dacă nu au camere libere, ați dat degeaba că primiți același lucru ce aveți pe voucherul de cazare, de obicei în sezon nu prea rămân camere libere. Așa că atenție".

"Poți primi camera cu vedere la mare la etajul 1 sau la ultimul etaj cu vedere de o mie de ori mai bună. Ambele cu același voucher, dar diferența o face amabilitatea celor de la recepție. Din experiență proprie…"

"Au pus câte 50-100 de euro și nu au primit nimic mai mult"

Un ghid infirmă ideea că bacșișul ar rezolva vreo problemă, referindu-se la experiențele sale de 14 ani.

"Sunt ghid de 14 ani în Antalya, credeți-mă că ați avut noroc. Am avut turiști care au pus câte 50-100 de euro și nu au primit nimic mai mult decât ce era pe voucher".

Ads

"Am primit cea mai bună cameră"

Alții îl contrazic.

"Recunosc că am dat 50 de euro în pașaport și am primit cea mai bună cameră. După ce ne-am cazat, am trecut pe lângă recepție, iar cel de la recepție a venit să mă întrebe dacă îmi place camera."

"Nu este neapărat vorba de bacșiș, că dacă au camera liberă o schimbă contra diferenței de bani. Am schimbat la recepție camera care era cu vedere la oraș cu una cu vedere la mare."

"Nu am dat nimic și ne-a schimbat camera, doar că am așteptat să se facă curățenie!"

"Sub 50 de euro nu am dat".

"Noi am pus în pașaport 15 euro și am primit o cameră mai bună (un apartament în loc de camera simplă + cu geamurile înspre stradă unde nu se auzeau petrecerile de la piscină)

Nu știu dacă am fi primit și fără acea atenție sau nu, noi doar am pus banii fără să le spunem/ cerem nimic. Deci merită încercat".

Ads