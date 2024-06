Români care au ajuns cu copilul la spital când erau în vacanță. "Nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont"

Așteptate cu nerăbdare, vacanțele sunt în unele cazuri pline de neprevăzut. Un accident, un furt sau o problemă de sănătate le pot transforma rapid într-un coșmar.

Astfel de probleme sunt mai greu de gestionat atunci când apar în timpul unei vacanțe în străinătate.

Este cazul relatat de un român care a mers cu familia în vacanță în Turcia.

"Bună ziua, am mai fost cineva cu copilul la spital în Antalya? Al meu are o enterocolită și pentru o perfuzie și câteva analize ne-au taxat 1150 euro. O să ne recuperăm banii de la asigurare, dar mi se pare enorm. În plus nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont", a scris acesta pe Forum Turcia.

În comentarii, cei care au trecut prin situații asemănătoare au relatat experiențele lor, unele, identice, altele, mai bune.

"Trebuie să sunați la firma de asigurări"

Cineva a explicat ce pași trebuie urmați.

"Trebuie să sunați la firma de asigurări, le spuneți despre problemă, ei deschid dosar și vă spune unde să mergeți, apoi sunați ghidul și vă spune ce trebuie făcut.

Nu trebuie să mergeți la medicul din hotel, pentru că este foarte scump și asigurarea nu plătește uneori. Multă sănătate!"

"Am pățit același lucru!!! Prima și prima dată trebuia sunat brokerul de asigurare asta trebuia să vă spună agenția, dar probabil ca și în cazul nostru nu ne-a zis nimeni nimic, iar brokerul vă indică un spital anume din zonă cu care colaborează!!! Mizerabili în privința asta turcii!!!"

"Dar de ce nu ați mers la spital de stat?", a vrut cineva să afle.

"Că nu știam unde este, ne-au dus cu mașina de la hotel. În plus de la firma de asigurări au zis să apelăm la medicul hotelului și ei aveau parteneriat cu spital privat", a răspuns autorul postării.

"Dar dacă nu ai suficienți bani la tine"

Un membru al grupului a formulat un scenariu mai negru.

"Bună seara, dar dacă nu ai suficienți bani la tine și ajungi la asemenea taxe ce se întâmplă?"

"Nu te bagă în seamă, pleci acasă sau aștepți până contactează ei asigurătorul, poate dura și 8 ore", a răspuns autorul postării.

"Nu ați avut asigurare făcută?", a fost o altă întrebare adresată de un membru al grupului.

"Avem, din fericire, dar dura foarte mult să se deconteze direct, cam 8 ore timp în care nu se ocupau de copil. Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani?"

Medicamente utile în astfel de situații

Cineva a recomandat o listă cu medicamente utile pentru astfel de situații.

"Luați cu voi, Nausovit pentru vomă, săruri de rehidratare de la hipp gata preparate, enterol … tot ce va trebuie în caz de enterocolită… sunați pediatrul că să vă spună ce să aveți preventiv, în funcție de vârsta copilului. Dar și a voastră, am pățit și eu acum câțiva ani la bulgari."

"N-am plătit nimic, s-au purtat exemplar"

Altcineva a descris o experiență bună, după ce a avut parte de îngrijiri bune gratuite.

"Eu am avut o bacterie la stomac, am sunat la firma de asigurări, mi-au deschis un dosar, iar cu nr acestui dosar am mers la spital. N-am plătit nimic, s-au purtat exemplar....era un spital mai mic, ei o numeau policlinică. Sănătate! Cred că depinde și de firma la care aveți asigurarea."

"Concluzia: dacă nu vreți să plătiți din buzunar 1000-2000-3000 de euro și să așteptați recuperarea banilor în țară, urcați-va în mașinile personale, cei care mergeți cu mașinile, sau în taxi cei care nu sunteți cu mașinile și mergeți la URGENȚĂ la spitalele de stat din Antalya, Alanya și pe unde mai sunt, unde nu plătiți, sau plătiți puțin și unde se rezolva problema medicală prima dată și apoi se descurcă și problemele cu asigurarea.

Nu mai mergeți la cabinetele private din resorturi”.

