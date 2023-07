Români păgubiți pe plajă, în vacanță: ”Așa că mare grijă, vă recomand să luați de acasă”

O experiență neplăcută a fost relatată de o turistă din România care a ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul din Turcia.

Astfel, pe un forum de pe Facebook destinat vacanțelor din Turcia, femeia respectivă a oferit sfaturi celor care obișnuiesc să-și lase prosoapele pe șezlonguri.

”Să vă spun ce am pățit noi, apropo de rezervări cu prosoape care stau cu orele pe șezlongurile goale. De exemplu noi ieri am căutat peste tot și cu chiu cu vai am găsit două șezlonguri.

Luasem două prosoape de la hotel, ale noastre de acasă erau destul de ude de la mare, și am zis sa mergem până la parașută că se apropia ora când trebuia să ne dăm noi și când ne-am întors (20 de minute a durat totul) nu am mai găsit prosoapele.

Așa că mare grijă cu prosoapele de la hotel. Sunt turiști care au pățit ca noi sau le-au uitat pe undeva și în ziua plecării, ca să nu plătească 20 de euro, aleg să "fure" de la alții.

Noi am primit prosoapele înapoi de la recepție pentru că am cerut camera (bineînțeles că nu îți arată nimic), însă în cele mai multe cazuri am văzut turiști care rămân cu paguba. Așa că eu vă recomand să luați prosoape de acasă, că nu cred că îndrăznește nimeni sa le ia”, se arată în mesajul de pe Facebook.