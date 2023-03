Românii fac calcule pentru vacanța de vară: "Peste tot am dat de niște prețuri enorme"

Mulți români au reușit cu greu să mai facă economii pentru vacanță din cauza scumpirilor din ultima perioadă. Totuși, sezonul estival se apropie, iar cei care nu au făcut deja rezervări caută oferte la prețuri pe care să și le permită.

Subiectul este de interes pe grupurile din mediul online destinate vacanțelor, iar unii se declară dezarmați de prețuri.

"Ținând cont că prețurile au explodat (și din păcate salariile, nu), avem vreo șansă să găsim un sejur de 5-6 nopți, all inclusive, hotel lângă plajă, care să aibă și plajă privată, perioada 22-28 aug, și să ne încadrăm în aprox 800 de euro (4 mii de lei, 2 adulți+ 1 copil 8 ani).

Nu contează numărul de stele, atâta timp cât e îngrijit și masa decentă", a scris o româncă pe grupul Vacanțe litoral Bulgaria.

"De ce vreți neapărat hotel lângă plajă? De ce neapărat all in? Dacă ați gândi puțin out of the box, ați găsi variante foarte mulțumitoare. De exemplu, hotel Gradina 3* din Nisipurile de Aur, avea, sper ca și-au menținut între timp, condiții foarte bune, camere mari, renovate, camere de familie pentru 5-6 persoane, mâncare excelenta, 3 mese pe zi, fără gustări între (sincer nu ai nevoie), poți opta pentru demipensiune, au o curte frumoasa, plină de verdeață, distanța până la plajă 8-10 minute prin pădure, nu ni s-a părut niciodată prea mult, deși eram cu copii relativ mici. Poți rezerva direct la hotel. Noi am fost în 2020. Plajele din apropiere au întrarea lina în mare."

"Peste tot am dat de niște prețuri enorme"

În comentarii, unii se referă la experiențe bune din anii trecuți, fără să anunțe însă prețurile de anul acesta.

"Noi am găsit la Hotel Luna, Nisipurile de Aur, începutul lunii august, 2 adulți și un copil 7 ani, 550 euro, 5 nopți. Lângă plajă."

"Greu la 800, la 1000 se mai găsesc."

"Și noi căutăm, dar peste tot am dat de niște prețuri enorme."

"După 20 august prețurile scad. Dacă luați bilete de pe acum le luați la preț mai mare. E bine de luat bilete din timp doar până în 20 august. Apoi după această perioadă se fac reduceri și se și găsesc locuri. Nu mai este așa aglomerat."

"Eu nu am găsit, pe direct booking am înțeles că ar avea prețuri bune, poate sunt și ceva oferte acum."

"Eu din decembrie am rezervat, 666 euro pe plajă hotel Astera, și acum, aceași perioadă, 1100 euro."

