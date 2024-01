Cum găsesc românii vacanțe ieftine: ”100 de lei dus-întors avionul, cazare la 40 de euro pe noapte"/ "Știți voi ceva ce eu nu știu?”

În timp ce mulți români se mulțumesc cu o vacanță sau două pe an, unii pleacă frecvent și găsesc oferte ieftine de călătorie și cazare.

Nu toată lumea cunoaște ponturile pentru concedii ieftine în străinătate.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online. Acesta a precizat că nu reușește niciodată să găsească și bilete de avion și cazare ieftine.

"Știți voi ceva ce eu nu știu?"

"Salutare tuturor!

Toți avem "prietenii" aia sau cel puțin din auzite, știm de oameni care merg în vacanțe prin Europa super ieftin, gen 200-300 de euro (transport + cazare).

Eu mereu când caut, chiar dacă găsesc zbor ieftin dus-întors de 300 de lei, pierd la cazare bani și depășesc mia de euro pe o săptămână. La agenții, aceeași poveste.

Acum vă întreb pe voi: cum se poate? Știți voi ceva ce eu nu știu?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Zona e cea mai importantă și apoi dacă e în sezon sau nu"

În comentarii, acesta a primit mai multe explicații de la cei care reușesc să călătorească ieftin în străinătate.

"Noi eram prietenii aia, înainte să fim părinți. Mergeam cam într-un city break la 2 luni.

Evident zona e cea mai importantă și apoi dacă e în sezon sau nu...De exemplu Italia în martie e perfect pentru că nu-s ațâți turiști, e ieftin și vremea e bună.

Skyscanner pentru zboruri (Sortează după cele mai ieftine destinații în luna în care vrei) și cumperi direct de la companie de pe site.

Airbnb/ Booking pentru apartamente (faci un pic de research unde ar fi de stat să fie și ușor de ajuns în zonele turistice și nici prea scump și dai search direct de pe harta cu filtru pus pe un preț maxim).

Apartamente pentru că atunci îți poți face un mic dejun ceva acasă, eventual pui un sandwich ceva pachet de prânz (cumperi doar un desert sau snack) și mănânci la restaurant/food market etc de cină."

"Eu mă duc în Italia acum, la sfârșit de ianuarie. 100 de lei dus-întors avionul, cazare la 40 de euro pe noapte. 5 nopți."

"Un mare pont e să îți iei bilet cu rucsac numai"

"Logic că prietenii tăi nu merg în sezon cu banii aia și cu bilete cumpărate de pe o zi pe alta. Probabil au deja următorul city break de peste câteva luni planificat"

"Un mare pont e să îți iei bilet cu rucsac numai și un priority doar, dacă sunteți cuplu. Și va uitați după cazare cu mașină de spălat. Concediile mele de până acum au fost de 9 zile. 2023 Grecia 550 transport, 1200 cazare. 1750 ron pe 9 nopți cazare și transport. 2022 Italia 550 lei transport și 70 de lei pe noapte cazarea. Mă orientez pe booking și airbnb. Bilă neagră e că ne gătim noi și facem curățenie."

"E mai ieftin și dacă cumperi tricouri la destinație decât să adaugi un bagaj după tine".

"Zboruri ieftine, cazare ieftină și mai ales, fără aglomerație"

"Păstrez city breakurile în afara sezonului. Și e super ok așa din toate punctele de vedere: zboruri ieftine, cazare ieftină și mai ales, fără aglomerație. Folosesc skyscanner sau kiwi pentru a găși cele mai ieftine bilete pentru destinațiile de interes. Merg doar cu rucsacul, nu are sens să dau banii pentru extra bagaj. Nu sunt pasionată de bucătăria locală deci prefer că mesele să fie din locații mai ieftine sau chiar și din supermarket. Mă mulțumesc și cu o salată de la Lidl.

Pentru 3 nopți, trag să cheltuiesc pe la maxim 400 de euro (eu am o și o miiică pasiune pentru suveniruri... Dacă reușești să te abții de la a cumpăra tot ce îți face cu ochiul, ajungi mai ieftin de atât)."

"Dacă vorbim doar de city breakuri, se poate cu bani puțini. City break eu consider 3-4 zile, 5 zile e deja vacanță.

Înainte de pandemie, cel mai ieftin am fost în Veneția: 25 euro avionul dus întors și 45 euro cazarea, 2 nopți cu mic dejun inclus. Recent am fost în Viena în august, 73 euro avionul dus întors și 90 euro cazarea 2 nopți fără mic dejun. Am fost și în Sofia cu 20 euro dus întors.

E important să fii deschis la orice destinație, te duci unde găsești ieftin atunci când ești tu disponibil. Nu plănuiam să merg în Viena, acolo am găsit cel mai ieftin în august. Îmi doream să plec undeva așa că m-am dus."

"Eu sunt unul din cumetrii aia. Am Skyscanner și mă uit în funcție de sezon la biletele de zbor. Cele mai ieftine sunt în perioada noiembrie-martie. Am un city break în Veneția planificat pentru februarie. Biletele m-au dus 200 de lei, cazarea 300 de lei pentru două nopți, transport de la aeroport 100, mâncare + diverse 400 de lei.

Agențiile sunt o scamatorie. Evită-le. Planifică tot singur."

"Cel puțin 2 city breakuri pe lună"

"Cel puțin 2 city breakuri pe lună, ca sfaturi: 'vânez' zboruri ieftine aka uneori nu am o destinație anume, ci doar merg unde găsesc un zbor ieftin de moment (călătoresc doar cu un rucsac mereu) sau tren (interrail pentru backpacking trips de câteva zile); hosteluri; supermarket/local offys, nu mâncare la restaurante; nu cumpăr suveniruri sau cadouri pentru nimeni, investesc doar în experiențele pe care le trăiesc acolo"

"Există diferite feluri de excursii. Nu înseamnă că trăiești ca cerșetorii dacă mănânci de la supermarket și ai doar un rucsac cu ține. Din contra, mulți nu suportă călătoriile fancy în care stai la nu știu ce hoteluri și dai toți banii la restaurant. Nu există niciun spirit de aventură în asta."

"Eu obișnuiam să merg cu autosopul, consumăm 200-300 de euro în 3 săptămâni și vedeam 4-5 țări. Am mers și anul trecut cu autostopul, Amsterdam-Viena".

