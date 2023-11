Românii care își permit "unul-două city break-uri pe lună și minimum două concedii pe an": "Vorbesc de lume aparent obișnuită, nu copii de bani gata"

Românii sunt afectați de scumpirile din ultima perioadă și fac cu greu față cheltuielilor. Nici cei care au câștiguri lunare generoase nu reușesc să economisească prea mulți bani. Este situația relatată de un român care a explicat într-o postare în mediul online că și-a permis cu forturi o vacanță și un city break în străinătate, cu toate că are un venit peste media din România.

"Mă întreb de unde își permite lumea să călătorească atât de mult"

"Tot văd pe Instagram lume care are că hobby călătoritul, și mă întreb de unde își permite lumea să călătorească atât de mult.

Mai toți merg constant în 1-2 city break-uri pe luna și minimum 2 concedii pe an.

Și vorbesc de lume aparent obișnuită, nu copii de bani-gata. Studente, tineri și tinere de 25-30 ani.

Văd exemple de oameni ce nici măcar nu știu să aibă vreo meserie foarte bine plătită și călătoresc în mod regulat în alte țări sau continente chiar.

Am un venit (10k+) peste media din RO și abia am reușit anul trecut, cu eforturi, să am un concediu și un city-break în afară", a scris acesta pe Reddit.

"Faci ceva greșit"

O observație comună în comentarii este legată de cheltuielile și economiile pe care ar trebui să le facă autorul postării. Cei mai mulți sunt de părere că raportat la venituri ar trebui să se afle printre cei care își permit vacanțe și city break-uri fără sacrificii foarte mari.

Ads

"Dacă ai un venit de 10k+ și un concediu îl faci cu eforturi, faci ceva greșit. (presupunând totuși că sunt o prioritate concediile)"

"Te plimbi cu banii aia lejer dacă știi să îți pui și deoparte bani dedicați pentru această activitate."

"La 10k pe luna înseamnă că nu știi să te organizezi pentru a avea concedii și city break-uri. Tu chiar ai putea lejer să faci și 4 concedii pe an în străinătate la un așa venit.

Chiar sunt curioasă cum arată un concediu de al tău, cum îl organizezi, câți bani bagi și pe ce îi spargi într-o săptămână."

"Dacă câștigi 10-12k Lei/luna net și totuși nu îți permiți de 3 ori pe an să dai 700 lei pe un bilet de avion dus-întors și 1,500 lei pe 3 nopți de cazare, îți recomand că mai degrabă să privești spre stilul tău de a îți administra banii înainte să sapi în al ălora de pe instagram."

"Pe ce poți cheltui 10k pe luna? Eu cred că mai întâi ai nevoie de o disciplină în acest sens."

"Bilete și cazare din timp, eventual nu în plin sezon"

Ads

Alții mărturisesc că au reușit să plece de câteva ori pe an în străinătate deși câștigă mult mai puțin. Aceștia s-au referit la perioadele în care fac rezervări sau cumpără bilete de avion.

"Mulți merg pe minim, bilete de avion lowcost vânate nush cât timp, fără bagaj de cala, se cazează la dracu, iau bus-ul până în monaco și ți postează ție poze din monaco de la cazino dar lor le joacă mățele barbut (asta e real life event cu niște țipe pe care le cunosc). Să nu mai zic poze reciclate și postate la intervale diferite de timp. Insta is not real. În grupurile astea de fete multe au combinații, una are o prietenă care stă pe nush unde, se mai duc acolo, ba un unchi ba nush ce... Plătesc transport și alea 2 conserve ce mănâncă acolo."

"Bilete și cazare din timp, eventual nu în plin sezon. E mult mai ieftin să mergi toamna, primăvara. Eventual nu te lăfăi și mănânci la restaurante mai ieftine, nu-ți cumperi tot ce vezi și vizitezi locurile cu intrare gratuită. Cum naiba cu 10k nu-ți permiți un concediu decent? Plătești rate sau economisești o bună parte din ei?"

Ads

"Boss, vezi că unele(și mai nou și unii) postează poze câte juma de an din același concediu și după acel juma de an repostează iar cu titlul wish I was back here".

"Eu și pe vremea când aveam doar 4000 de lei reușeam să ies de 3 4 ori din țară. Asta ar trebui să te doară pe tine, nu ce și cum fac alții."

"Travel pe buget, caută bilete la prețuri de nimic și cazări la fel și cu 600 de lei fentezi un week-end în altă țară. Exemplu: Am fost în Barcelona într-un city break cu cazare drum și cheltuieli am ajuns la vreo 1000 de lei."

"Pentru un city break: avion 300-400lei maxim (lumea care merge în des în city break merge unde e mai ieftin avionul, sau când e mai ieftin), cazare ceva relativ ieftin, și cu 1000 lei îți faci city break 2-3 zile.

Când vrei un city break nu te gândeșți 'băi aș merge săptămâna asta în Italia' și îți iei atunci bilete, că o să te costă dublu probabil. Nu te duci la hotel luxos pentru 3 zile, etc. Am dat cred 150-200lei pe bilete până în Bologna, și mai puțin pe bilete până în viena."

Ads

"Unii trăiesc pentru asta"

Sunt și voci care îi amintesc că nu trebuie să se raporteze la ce vede pe rețelele de socializar.

"Unii trăiesc pentru Instagram. Eu n-am pus pe nicăieri poze de pe unde am fost. Am poze, clar, dar ultima poză pe Facebook am pus-o în 2016."

"Dacă planifici cum trebuie, costurile ar trebui să fie decente. Pe majoritatea city-break-urilor am dat 2500-3000 de lei în condițiile în care nu m-am abținut de la nimic. Sigur poți ieși mai ieftin."

"Cine se duce așa des în city break vânează cele mai bune oferte din timp și se duce unde e oferta bună, nu unde ai vrea să-ți faci neapărat un moft să mergi."

"Dacă câștigi 2,000 euro atunci faci ceva greșit dacă consideri că nu-ți permiți.

Lăsând asta, oamenii despre care vorbești tu pot foarte ușor să "manipuleze" ce ajunge la tine. Că tu poți să vezi doar ce vor ei să vezi. A strâns omul juma' de an bani să meargă într-o vacanță în care stă 5 zile, face poze cât pentru 2 săptămâni și după ți le tot pune la story de parcă ei încă sunt în vacanță.

Ads

Și evident sunt o mulțime de persoane cărora pur și simplu le permite situația financiară și timpul să călătorească. Eu am mai mulți factori care mă avantajează și-mi oferă posibilitatea asta, de exemplu. Lucrez full remote și am un venit bun, deci îți dai seama că mă tot plimb, că de ce n-aș face-o.

De exemplu anul trecut am mers în 8 vacanțe în țări diferite. Anul asta n-am mers în așa multe, dar în cele în care am mers am ales să stau câte o luna întreagă.

Revenind, tu clar faci ceva ciudat dacă nu îți permiți așa lejer la 2,000 euro. Fie plătești mult prea mult la chirie pentru cât câștigi (dacă stai la chirie de 800 euro când aia sunt aproape jumate din salariul tău, atunci se explică), fie ai în general un stil de viață care consumă foarte mult în raport cu cât îți permiți real vorbind să cheltui tu de fapt.

Știi cum, doar pentru că-ți permiți un lucru, nu înseamnă că ți-l permiți de fapt."

"Cum au zis și restul pe aici, cu puțină planificare, se pot face concedii ieftine. De exemplu, iei biletele de avion când sunt ieftine (final de sezon sau perioade care nu sunt în mod normal de concedii) și apoi îți iei concediu în perioada aia, nu invers. Dacă ești flexibil cu perioada și destinația, sigur găsești oferte faine. Acum cu câți bani rămâi tu la final de lună, și cât ești dispus să dai pe un concediu, asta e altă poveste."

Ads