Abia am trecut de jumătatea iernii, dar mulți români sunt cu gândul la vacanțele estivale. Unii le-au rezervat deja, în vreme ce alții caută oferte. Sunt însă speriați de scumpiri.

Un român care caută un preț bun pentru concediul din Turcia a relatat despre prețurile care cresc de la o zi la alta, într-o postare pe Facebook.

"Aveți idee de ce au crescut prețurile la vacanțe de joi până vineri cu 150€ + chiar și mai mult?", a întrebat acesta pe grupul Vacanțe în Turcia: info utile.

"Deci momentan nu cumpărăm vacanță"

În comentarii, membrii grupului au explicat situația, unii menționând prețurile la care au cumpărat ei vacanțele.

"Pentru că de joi până vineri operatorii aerieni au mărit tarifele. Pentru că s-au terminat camerele ieftine.

Asta e piața, cu prețuri dinamice, nu mai găsiți mâine, ce vedeți azi."

"S-au terminat subit camerele la 100 de hoteluri într-o singură zi cele ieftine? Greu de crezut. Asta cu operatorii aerieni este plauzibilă până la un punct.

Pentru că și fără transport au ridicat prețul la fel", a răspuns autorul postării.

"Pentru că nu e doar Gheorghe din Vaslui ce vrea o vacanță în Antalya, mai sunt Mary din Londra, Byork din Stockholm și Ivan din Moskova. Sunt mii de agenții de turism în lume, deci e normal ca ofertele bune să se topească mai repede."

"Nu erau oferte, toate s-au scumpit cu câteva sute euro într-o zi. Nu vorbesc de oferte eu. Doar de prețurile în general. Deci momentan nu cumpăram vacanță", a dat replica autorul.

"În Turcia Banca Centrală tocmai a majorat din nou dobânda de referință"

"Cumpărați peste o lună, două și mai scump."

"Nu este o regulă! Anul trecut am cumpărat la sfârșit de ianuarie un sejur la Nisipurile de aur cu un preț, camere standard, fără vedere la mare, o altă familie, care s-a hotărât mai târziu, a cumpărat în aprilie, la același hotel, cameră cu vedere la mare cu un preț mai mic decât al nostru! "

"Eu în ultimii 3 ani am cumpărat în luna mai și iunie și au fost prețuri ok."

"În Turcia Banca centrală tocmai a majorat din nou dobânda de referință. Inflația a urcat la 68%. În condițiile astea prețurile cresc, nu scad."

"Sunt hoteluri și hoteluri, la cele mai căutate nu mai găsiți cazare, iar la cele care nu și-au făcut planul de vânzări, mai prindeți și ceva reduceri."

"Ofertele bune nu așteaptă. Când ai găsit oferta, o iei....dacă te mai gândești 1, 2, 3 ... 9 zile... clar nu mai e.

Nici o agenție, tour operator, nu îți va bloca oferta fără să îți facă ctr, factură pentru care tu, client, trebuie să plătești un avans.

Primul venit, primul servit."

"Am luat din noiembrie și acum s-a scumpit cu 600 de euro"

"Eu am luat bilete din octombrie, acum s-au scumpit cu 300€".

"Și noi am luat din noiembrie și acum s-a scumpit cu 600 euro."

"Banca Turciei a mărit dobânda de referință joi. Inflația a explodat din nou la 65% oficial."

"Eu zic că vine târgul din februarie și cresc acum prețurile că să le scadă atunci (părerea mea) sau deja lumea cumpără mai multe vacanțe."

"Urmăresc câteva hoteluri, la toate au crescut prețurile cu 400, 500 de Euro, urmează Târgul."

"Am luat plasa la târgul din luna noiembrie. Am luat mai scump decât ofertele din luna septembrie și octombrie. Am zis să așteptam târgul și am luat mai scump."

"Cererea este mare și ei profită"

"Așa am pățit și noi anul trecut în decembrie Lonicera era la 2000 2+2copii și în februarie am luat 2+2copii la holiday park la 2200 e. Nu aveai ce alege altceva".

"Simplu: cererea este mare și ei profită de acest lucru, să vă spun cazul meu: de câțiva anii cumpăr de la o agenție care are 3 angajați în una din zile când am fost liber am intrat și am decis pentru un resort cu o dată aleasă de mine, am zis că e cam scumpă și că mai aștept după câteva zile am intrat de nou și era alt angajat și am luat același la același resort aceeași dată cu 70€ mai puțin. Deci aceasta este explicația".

"Pentru că e ianuarie și sunt prețurile reduse doar pentru un anumit număr de camere. Și după ce și le ocupă, hotelierii măresc prețul.

Pentru că e ianuarie și e bum de rezervări - din toată lumea nu doar România - și asta se întâmplă pentru că prețurile sunt mai mici acum decât o să fie luna viitoare.

Pentru că tarifele pachetelor sunt dinamice. Adică se măresc cu cât se ocupă mai multe locuri, că la biletele de avion de pe Wizz, de exemplu. 3 locuri la un preț, altele câteva la alt preț, și tot așa cresc cu cât se vând mai multe."