Romanii raman conservatori atunci cand isi planifica minivacanta de Paste. Cati bani vor cheltui pentru sejurul pascal

De asemenea, 58,8% dintre turistii care au ales sa calatoreasca de sarbatori spun ca vor merge la slujba din noaptea de Inviere in orasele sau statiunile in care vor petrece sfarsitul de saptamana "In contextul in care tot mai multe localitati se redeschid ca urmare a scaderii ratei de infectare cu SARS-CoV-2 si a relaxarii treptate a restrictiilor, turismul intern incepe sa isi revina pas cu pas. Hotelierii si proprietarii de pensiuni si case de vacanta au pregatit deja pachete speciale pentru cele patru zile libere de care se vor bucura romanii de Paste, multe dintre oferte avand incluse si mesele festive, mai ales ca 67% dintre turisti si-au exprimat deja dorinta de a beneficia si de un meniu traditional. In plus, un sfert dintre respondentii care au hotarat sa calatoreasca de sarbatori vor merge la munte, pentru a profita din plin de natura si de vremea buna care se anunta pentru acest weekend, in timp ce 11% se vor indrepta catre mare sau Delta Dunarii . In mod deloc surprinzator, Maramuresul, Bucovina si Transilvania sunt din nou in topul destinatiilor preferate pentru vacanta de sarbatori", arata compania.Nevoia romanilor de a se proteja cat mai bine a generat un interes crescut pentru pensiunile si casele de oaspeti mai mici, variantele perfecte pentru grupurile restranse. Prin urmare, cei mai multi turisti au optat pentru pensiuni (64,3%) sau case private inchiriate integral (12,8%), astfel incat sa se bucure in tihna de sarbatori, de momentele petrecute alaturi de familie si de prietenii apropiati, relateaza Economedia.ro De asemenea, printre factorii cei mai importanti in planificarea unei vacante de Paste s-au numarat locatia si serviciile oferite de hotelieri, flexibilitatea anularii rezervarii, dar si curatenia si masurile de siguranta luate in contextul pandemiei. La capitolul facilitati si servicii incluse, cei mai multi romani au votat pentru restaurant in incinta unitatii de cazare, piscina sau ciubar, SPA si masaj, loc de joaca pentru copii, dar si pentru o varietate de activitati in aer liber (parcuri de aventura, echitatie si multe altele).In ceea ce priveste costurile, 80% dintre romanii chestionati au optat pentru un buget mediu de 600-800 de lei / camera pentru intregul sejur (3 nopti/4 zile), in timp ce numai 3,6% sunt dispusi sa cheltuie peste 1000 de lei pentru pachetul (cazare + masa) de Paste.