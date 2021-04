Inghesuiala la telegondola din Sinaia. Sute de persoane stau la coada fara sa respecte vreo regula de distantare

Pe imaginile surprinse de webcam-ul instalat chiar la urcarea in telegondola se poate vedea cum turistii se inghesuie pentru a prinde un loc. Randul se intinde pe zeci de metri.Mii de persoane petrec sfarsitul de saptamana la Sinaia , localitate unde rata de infectare cu noul coronavirus este de peste 4 la o mia de locuitori si unde sunt in vigoare de mai mult timp restrictii privind functionarea restaurantelor si cafenelelor din spatiile inchise, scrie adevarul.ro. Oamenii profita de faptul ca mai multe partii din zona sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarna.Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca exista risc insemnat de avalanse in Muntii Bucegi. Din cauza temperaturilor mai ridicate, pe pantele suficient de inclinate se pot declansa avalanse de dimensiuni mici si izolat medii pe vaile cu depozite mai insemnate, riscul fiind amplificat la supraincarcari.