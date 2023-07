Românii își planifică vacanțele din sezonul estival cu atenție și le așteaptă cu nerăbdare. Totuși, unele situații neprevăzute pot distruge un concediul.

Este cazul relatat de o tânără care s-a despărțit de iubit înaintea plecării în Turcia. Cei doi au rezervat vacanța prin agenție, iar tânăra caută soluții să recupereze banii, după cum a scris pe Facebook.

"Nu am vreo recomandare/ căutare de vacanță, am nevoie de un sfat. Eu și fostul partener ne-am rezervat împreună o vacanță, dar între timp ne-am separat și nu mai doresc să merg.

Vacanța este rezervată prin agenție. Există posibilitatea să îmi iau cumva banii înapoi? Sau este totul pierdut? Poate lucrează cineva la o agenție și înțelege situația și mă poate ajută cu o părere.

Mulțumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri și o seară făină!", a scris aceasta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.

"El s-a dus, eu am anulat rezervarea la apartament fără să-i spun"

În comentarii, aceasta a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului.

"Și eu am trecut prin asta. El rezervase avionul, eu apartamentul de vacanță. Fără detalii, după ce s-a întâmplat ceva foarte urât și am vorbit nu numai despre despărțire, ci și de anularea vacanței, normal, el a zis “Treaba ta ce faci, eu însă mă duc”. Așa ca n-am mai zis nimic, el s-a dus, eu am anulat rezervarea la apartament fără să-i spun. Surpriză. O mică, dulce, și foarte meritată răzbunare.

"Mergi cu o prietenă, mama, decât să pierzi."

"Nu vrea să își cedeze locul el", a precizat tânăra. "Nici măcar nu-mi răspunde la telefon, rezolvă-ți problemele dacă poți cu oameni de genul."

"Atunci trimite pe unul dintre părinții tăi cu el în vacanță în locul tău să îi mănânce zilele ...Oricum vacanța ai plătit-o așa că dacă el nu cedează locul trimite pe mama sau tatăl tău."

"Dă-i viteză, fata mea, ăștia-s oameni fără caracter!"

"Legal nu ai nicio dovadă"

"Pe numele cui este făcut contractul? Îți recomand să mergi la agenție și să discuți cu agentul ce se ocupă de pachetul vostru. E singurul ce te poate ajută în acest caz. Dacă contractul e pe numele lui, tu nu ai nicio obligație financiară."

"Păi e pe numele lui, dar eu mi-am plătit singură partea", a precizat tânăra.

"În situația aceasta, legal nu ai nicio dovadă. Asigurarea storno nu te ajută, doar bunăvoința fostului partener. Poate există posibilitatea de revânzare a pachetului, dar de asemenea, tot cu acordul fostului. El este titularul pachetului achiziționat."

"Urât din partea lui, să exploateze faptul că tu nu ai încotro și depinzi de bunăvoința lui. Poți vedea acești bani aruncați ca pe o plată pentru faptul că nu-l vei mai avea în viața ta pe acest individ. Dar dacă numele tău se află oriunde în pachetul achiziționat (nu știu dacă era de ex. avion inclus), ar trebui să contactezi tu agenția, cel puțin vei afla dacă sunt profesioniști și fac ceva, sau spun 'treaba ta' și atunci știi să nu le folosești serviciile pe viitor."

"Mai bine mergeți împreună!"

"Nu are nicio treabă profesionalismul agentului sau a agenției cu problema doamnei. Titularul este fost iubit. Agenția nu îi poate anula acestuia pachetul, la fel cum nu poate restituii domnișoarei banii înapoi. Doar fostul iubit poate lua deciziile legate de partea achitată. Să nu inducem în eroare!"

"Mai bine mergeți împreună! Ori la bal, ori la spital!"

"Mai bine merg la spital decât cu el."

"Sfatul meu este să mergi că să nu îți pară rău după bani...dar nu lângă el!! Consider-o o vacanță relaxantă pentru tine...și de ce nu poate întâlnești pe cineva!! Cu camera cred că este o problemă, dar poate reușești și-ți iei una singură."

"Mergi la agenție și cere schimbarea excursiei, de suma plătită de tine ceri o altă excursie în altă parte, cu sau fără diferența, dar nu mai amâna, mergi la agenție. El va trebui să plătească excursia cu single, sau diferența cu double, sau să își ia că și tine altă excursie."

"Lasă-l să meargă singur, dar să te asiguri că biletul e doar DUS."

"Mergi la agenție și solicită schimbarea destinației sau a perioadei. Dacă nu au fost emise biletele de avion și voucherele de cazare și dacă există bunăvoință, se poate."

"Găsiți înlocuitor"

"Dacă factura este pe numele lui, nu sunteți căsătoriți (nu aveți același nume) tu ești out din ecuație. Nu ai cum să recuperezi nimic, decât prin bunăvoința lui. Dacă comunicare nu există, fuseră și se duseră banii ăia..."

"Cel mai documentat răspuns îl poți primi doar de la agenția unde ați făcut rezervarea. Sunt mai multe aspecte de care trebuie ținută seama, pe care tu nu le-ai precizat în postare. Eu am anulat, gratuit, mini vacanța de Rusalii, pentru o familie cu care trebuia să petrecem în Bulgaria, cu o săptămâna înainte de plecare, deoarece unul dintre soți, a suferit o fractură la picior! Am intrat în legătură cu agentul, m-a înțeles pe cuvânt, noi am fost în mini vacanța, iar pentru ei, banii au fost reportați pentru vacanță de vara, în care vom merge împreună! Așadar, concluzia este să te adresezi agenției unde ați făcut rezervarea!"

"Găsiți înlocuitor, altfel nu puteți recupera nimic."

"Dacă ar da agențiile banii înapoi doar pentru despărțiri, nu ar mai există pe piață."

"Dacă el vrea să meargă, atunci să găsească pe altcineva să meargă în locul tău și să îți dea banii."

"Mai pun o postare cu ofer vacanță cu fostul meu, nu e băiat urât", a răspuns autoarea postării.

"Fă-i o surpriză și găsește un bărbat să meargă cu el chiar dacă nu îți recuperezi banii, Măcar să știi că doarme într-un pat dublu cu un tip".

"Eu încă n-am trecut de faza “fost partener”, dar banii jumate-jumate pe vacanță. Păi dacă era partener după mintea mea banii erau împreună, nu fiecare cu ai lui, că atunci era doar coleg de apartament. În fine, cea mai tare recomandare citită aici este să îi găsești “partener” de vacanță bărbat."

"Sunt greu de recuperat banii, în timp așa scurt. O variantă ar fi să se facă o rocadă, adică să fie găsită o altă persoană dispusă să continue vacanța (indiferent de sex)".