Serbia este una dintre putinele tari europene care si-a deschis centrele de schi pentru public in pofida noului coronavirus, insa autoritatile sunt atente sa aplice masurile de precautie pentru a tine sub control pandemia care provoaca mii de infectii zilnic, informeaza Reuters.

Cu un traseu de partii in lungime de 35 de kilometri si 25 de teleschiuri, statiunea Kopaonik, aflata la granita cu Kosovo, este cea mai mare statiune de schi din tara.

"Oamenilor nu ar trebui sa le fie teama, schiul in sine este unul dintre cele mai sigure sporturi", a spus Filip Filipovic, instructor de schi la Kopaonik. "Oamenii folosesc manusi, masti sau esarfe si ochelari".

Saptamana trecuta, odata cu inceperea vacantei scolare, statiunea Kopaonik a fost invadata de un numar ridicat de turisti. Au fost introduse noi masuri de precautie, hotelurile permitand doare celor cazati in unitate accesul in restaurante sau cafenele.

Hotelurile au limitat totodata numarul de persoane care aveau acces in centrele de spa. Instalatiile de telescaun functioneaza la jumatate din capacitate, fiind permis accesul unui numar de doar trei persoane intr-un scaun cu sase locuri.

"Imi place atat de mult schiul incat am renuntat la frica (infectarii cu coronavirus). Ne protejam, purtam masti", a spus Nadja, o turista din orasul Nis, din sudul Serbiei.

In ciuda lockdownului impus in urma cu doua saptamani, schiorii pot in continuare sa-si cumpere cafea, ceai sau vin fiert, pe care sa le ia la pachet.

"Daca respectam toate masurile, speram sa avem un sezon plin de succes", a spus Dejan Cika, directorul companiei sarbe de stat care administreaza partiile de schi.

"Ne asteptam sa vedem mai multi turisti pe muntii din Serbia intrucat multi dintre cei care obisnuiau sa mearga in strainatate vor ramane in tara", a spus acesta.

Luni, Serbia a raportat 3.685 de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore si 47 de decese. De la debutul pandemiei, circa 300.000 de oameni din tara, inclusiv peste 3.000 de asistente medicale si medici, s-au infectat, iar 2.733 au decedat. Spitalele functioneaza la capacitate maxima.

