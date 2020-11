Guvernul schimba "legea" voucherelor de vacanta. Cum vor fi afectati turistii, agentiile si hotelierii

CITESTE SI:

"Se interzice unitatii afiliate restituirea in numerar a contravalorii voucherelor de vacanta utilizate de catre titularul acestora pentru achizitionarea unor servicii/pachete de servicii turistice total sau partial neprestate. In cazul in care acestea nu au putut fi prestate din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, unitatea afiliata are obligatia de a emite un voucher valoric propriu, pentru a fi folosit in mod exclusiv in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in proiectul de OUG aflat pe masa Guvernului.De asemenea, la Art IV se mentioneaza ca "Voucherele de vacanta aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019 - decembrie 2019 si ianuarie 2020 - noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2021", spune proiectul.De asemenea, daca exista unitati care vor vinde pachete turistice la un pret mai mare pentru cei care achizitioneaza cu vouchere de vacanta acestea si-ar putea pierde licenta."Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda si retragerea certificatului de clasificare sau, dupa caz, a licentei de turism, fapta unitatii afiliate de a emite/comercializa servicii/pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul similar de achizitie prin alte mijloace de plata", potrivit OUG.