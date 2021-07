Bătăile de cap în cazul unui accident în Grecia: "Au scris la numele proprietarului "Schimb Ulei", au crezut că e numele meu". Ce pași trebuie urmați

Cum se procedează în situația în care suntem implicați într-un accident rutier cu un autoturism înmatriculat în altă țară?

Cum se poate afla corespondentul companiei de asigurări străine pe teritoriul României și cum se stabilește această legătură între cele două societăți de asigurare?

Care este următorul pas după aflarea corespondentului? Cum se procedează dacă nu există un corespondent?

Astfel, un turist povestește recent că a trecut printr-un proces de un an și jumătate pentru a recupera banii plătiți pe reparații, 2200 de euro."Eu am avut accident în Grecia. Mi-a tăiat o masină calea, în tendința să iasă pe drumul lateral din stânga lui, dreapta mea. Am intrat în plin în cealaltă mașină, i-am băgat ambele roți din dreapta sub mașină, iar a mea a fost distrusă până la motor. Eu fiind în urcare și având 35-40km/h.Nu aveam casco, doar carte verde. Am sunat la ei (la cartea verde), mi-au zis că dacă nu sunt eu de vină, nu mă pot ajuta, dar să fiu atentă la ce semnez când vine poliția, pentru că avusesera cazuri când pe procesul verbal era scris altceva decât se intâmplase.A venit poliția, a scris ceva, erau doar numerele mașinilor și cine e proprietarul. În Grecia judecătorul spune cine e de vină, nu poliția.Proprietarul studioului unde stăteam în Pelion, a chemat o platformă să ducă mașina mea la un service. 300€ plătiți pe loc.Mașina a ajuns la Lamia si cei de la service au așteptat să vină firma de asigurări a celuilalt să facă poze și să spună cine decontează.Yannis, proprietarul studioului, ne-a spus că poate să vină cineva de la asigurări și după două luni, așa că am angajat avocat, care a sunat la service spunând că noi plătim, să înceapă reparația, apoi a făcut actele să îl dăm în judecată pe cel care mi-a tăiat calea.Am închiriat mașină si ne-am făcut restul concediului, așa cum aveam deja rezervări.Reparațiile au costat 2200€.Procesul a durat 1 an și jumătate, judecătoarea a decis că nu sunt eu de vină și că trebuie să primim 2200€ înapoi. Fără cei 300€ pentru tractare, de parcă mă dusesem în vacanță să îmi tractez mașina pe platformă.700€ m-a costat avocatul și partea cea mai proastă - cei de la service au făcut actele în greacă. Au scris la numele proprietarului "Schimb Ulei", nu al meu. Cum nu mi-am regăsit numele pe factură, am întrebat, ei au zis că au intrat în calculatorul mașinii, asta era scris acolo și ei au crezut că e numele meu", povestește cineva pe Forum Grecia. "Pe ferry, la indicațiile unui marinar sau ce era ăla acolo care ajuta șoferii să parcheze, un polonez ne-a lovit mașina gen "o ușoară zgârietură, dar cu înfundătură aripă". Am coborât rapid să cer socoteală, dar marinarul care se știa vinovat indirect, deoarece el a ghidat șoferul polonez, mi-a zis că așa era mașina mea și că am venit cu ea așa din România.Am cerut să mă uit pe camere, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg.Tot sejurul până am ajuns în țară am stat cu teama că vreun polițist grec, ulterior bulgar sau român mă va întreba de unde am "julitura".Din fericire nu m-a întrebat nimeni. Din nefericire am reparat-o pe banii mei.Morala 1. După ce parcați pe ferry, căutați să stați cât mai aproape de mașină, ca în caz de ceva să interveniți rapid. Eu am acționat abia la vreo 5 minute, cât mi-a luat să cobor când treaba era deja consumată.Morala 2. Încercați, dacă aveți cum, să filmați procedurile următoare (mașinile care vor parca în jurul dvs.). Altfel dovada... nema! Iar filmarea poate ajuta mai departe la compania de asigurări.Morala 3. CASCO e sfânt! Cândva nu ieșeam din țară fără CASCO, doar că atunci a fost primul an în care am zis "pas". Nu se știe niciodată ce și cum sau cum dă din umeri polițistul țării în care s-a produs evenimentul. Deci dacă se poate faceți CASCO.Asigurătorul dvs. are o firmă corespondentă în Grecia , pentru Cartea verde. O găsiți pe site-ul BAAR. Ea vă va deschide dosarul de daună, va plăti reparația și va recupera banii de la asigurătorul român, prin intermediul BAAR. Uitați-vă pe spatele RCA, la lista de contacte pentru fiecare țară.Potrivit informațiilor publicate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în primul rând va trebui să se obțină un document în care să se consemneze circumstanțele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări și despre șoferi.Această este o regulă generală, indiferent de țară de înmatriculare a autovehiculelor implicate. Acest document poate fi un Proces-verbal încheiat de organele de poliție sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată de cei doi șoferi implicați.În al doilea rând, trebuie să se obțină o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Dacă copia respectivă este certificată pentru conformitate cu originalul de către organul competent, este cu atât mai bine.Este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spațiului Economic European, șoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde. Într-o astfel de situație, trebuie avut grijă că numărul de înmatriculare, precum și marca și tipul autovehiculului să fie indicate corect în Constatarea amiabilă de accident sau în Procesul verbal încheiat de organele competențe (de exemplu poliție).Pentru a află corespondentul în România al unui asigurător din străînătate, se va proceda astfel:Dacă se deține o copie a documentului de asigurare Carte Verde și persoana interesată are acces la internet, va accesa pagină BAAR la adresa www.baar.ro, apoi va deschide pagină “Identificare corespondent”, după care va urma indicațiile pe care le va primi în acest mod;în oricare altă situație, va lua legătură cu B.A.A.R., fie telefonic la nr de telefon [+40] [21] 319 13 02/03, fie pe e-mail la adresa secretariat@baar.ro și va urmă instrucțiunile pe care le va primi.Corespondenții în România ai asigurătorilor din străînătate, se numesc de B.A.A.R. la solicitarea expresă a Biroului Național din care aceștia fac parte.După aflarea corespondentului, persoana păgubită îl va aviza cu privire la daună și îi va solicita să-i deschidă dosar de daună. La avizare, va anexa documentele pe care le deține cu privire la accidentul respectiv. Până ce nu obține confirmarea valabilității asigurării, corespondentul va putea cel mult să procedeze la constatarea avariilor, fără că prin această să se angajeze că va plăti contravaloarea daunelor.Dacă asigurătorul nu are corespondent numit pe teritoriul României, gestionarea cazului de dauna se va face de B.A.A.R.Dacă sunteți implicați într-un accident rutier pe teritoriul României, din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat în țara X (a se vedea Adrese/Birourile Naționale), al cărei Birou Național este membru al Sistemului Carte Verde, vă puteți adresa fie la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), fie la societatea care este corespondentul societății de asigurare care a eliberat asigurarea de răspundere civilă auto “Carte Verde”Doriți să achizitionați o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru un autovehicul cu locul obișnuit de staționare în România. Unde vă puteți adresa?Puteți achiziționa o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” de la orice societate de asigurare – membră a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)Doriți să achiziționați o asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru un autovehicul cu locul obișnuit de staționare în altă țară (membră a Sistemului Internațional Carte Verde) decât România.Societățile de asigurare membre B.A.A.R. nu au dreptul să elibereze vreo asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru vreun autovehicul cu locul obișnuit de staționare în altă țară (membră a Sistemului Internațional Carte Verde) decât România.