Ce acte trebuie sa aiba romanii care au facut COVID-19 si vor sa mearga in Grecia si Bulgaria. Nu sunt necesare nici vaccinul, nici testul PCR

Este vorba despre un buletin de analize care demonstreaza ca ati trecut prin boala si ca aveti anticorpii necesari. Mai mult, daca parintii au fost diagnosticati anterior cu COVID-19, nu mai trebuie sa plateasca un test PCR nici pentru copii, potrivit Digi24.ro Buletinul de analize se primeste pe mail de la laboratorul unde a fost facut testul sau de la Directia de Sanatate Publica, in cazul in care medicii de pe ambulanta au prelevat probele.Documentul trebuie sa contina numele si prenumele persoanei, datele laboratorului unde a fost facut testul si trebuie sa fie tradus in limba engleza. Sunt acceptate si testele rapide antigen cu rezultatul pozitiv, facute doar in laborator.Totusi, testele de anticorpi nu pot fi folosite deoarece nu dovedesc si care este momentul exact al trecerii prin boala.Bulgarii cer un test pozitiv facut cu maximum 180 de zile inainte de intrarea in tara.Grecia solicita un test pozitiv care sa ateste trecerea prin boala intr-o perioada cuprinsa intre 2 si 9 luni anterior datei sosirii.Totusi, in cazul romanilor care se intorc din Grecia, regula nu se mai aplica. Daca nu arata un test PCR negativ sau dovada vaccinarii, trebuie sa stea 14 zile in carantina."Pe langa asta, trebuie sa aveti un certificat, un document verificator, sa spunem, de la o autoritate publica, ca ai avut, ca te-ai vindecat de virus si ca acum esti recuperat. Regulile sunt ca minorii de peste 5 ani trebuie sa aiba un test PCR negativ", a declarat Giorgos Stafylakis, directorul Organizatiei Nationale de Turism a Greciei, potrivit sursei citate