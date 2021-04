Celebrul templu Angkor Wat se inchide din cauza Covidului

Inchiderea de doua saptamani este cea mai recenta dintre numeroasele masuri de siguranta puse recent in aplicare, de cand Cambodgia a inceput sa se confrunte cu o crestere a cazurilor COVID-19 in februarie. Autoritatea Apsara, agentia guvernamentala care supravegheaza complexul templului Angkor, a declarat ca oprirea temporara a tuturor turistilor de la vizitarea sitului arheologic a fost un pas important in limitarea raspandirii virusului, relateaza Associated Press. Tuturor vizitatorilor - atat locali, cat si straini - li se interzice accesul la temple pana in 20 aprilie 2021.Cambodgia permite in prezent turistilor internationali sa intre in tara, dar vizitatorii trebuie sa faca o carantina obligatorie inainte de a se deplasa liber. Ministerul Sanatatii a raportat la sfarsitul saptamanii trecute ca Cambodgia a vazut 113 noi cazuri de Covid si doua decese.