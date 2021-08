Când se vor putea relua călătoriile către Australia

Primul ministru australian Scott Morrison a împărtășit detaliile planului bazat pe obiective de vaccinare, planul care își propune să elimine treptat restricțiile locale și la nivel de stat și, în cele din urmă, să redeschidă frontierele internaționale.Iată cum arată acesta:Australia se află acum în faza A a planului, care este etapa de start, cu unele state și teritorii blocate, în timp ce oficialii încearcă să controleze virusul prin vaccinarei.Australia va trece la faza următoare când 70% din populația eligibilă este vaccinată. În această etapă, blocarea ar trebui să fie mai puțin probabilă și vor fi introduse reguli speciale pentru persoanele vaccinate. Vor exista intrări limitate pentru deținătorii de vize pentru studenți și de afaceri și noi reguli de carantină pentru călătorii vaccinați.Odată realizat acest lucru, Australia va trece la faza C, atunci când 80% din populația adultă este vaccinată și frontierele internaționale se pot redeschide treptat. Nu vor exista limitări la revenirea australienilor vaccinați, iar persoanele vaccinate vor putea părăsi țara. Bula de călătorie cu Noua Zeelandă (care este în prezent închisă) va fi extinsă și la țările cu rate de vaccinare similare.Cea de-a patra și ultima fază a planului guvernamental va face ca viața să revină la vremuri pre-pandemice, mai mult sau mai puțin, când Covidul poate fi gestionat și călătoriile internaționale pot reveni într-un mod durabil. "În faza finală va avea loc deschiderea frontierelor internaționale. Carantina va fi impusă doar pentru călătoriile cu risc ridicat ", a explicat Morrison.Nu există o dată pentru momentul în care Australia va ajunge la fiecare fază. Totuși, Morrison a spus că se aștepta ca Australia să ajungă la faza B înainte de sfârșitul anului. În prezent, doar aproximativ 14% din populație este complet vaccinată, potrivit statisticilor din Our World In Data.Australia are unele dintre cele mai stricte restricții privind călătoriile internaționale, care este unul dintre motivele pentru care a avut un succes relativ în conținerea virusului. Strategia sa actuală se bazează, de asemenea, pe urmărirea contactelor, purtarea mășrii, distanțarea socială și blocaje specifice atunci când apar focare.Turismul australian, care producea pentru buget 33 de miliarde de euro pe an, va fi grav afectat daca tara ramane inchisa. Neoficial, cea mai optimista estimare de deschidere a frontierelor, adică faza D, ar fi la jumatatea sau a doua jumatate a anului viitor