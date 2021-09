Vânzările de vacanţe pe litoralul din România au depăşit cu 65% valoarea din 2020. Care este suma totală declarată

Cele mai căutate staţiuni de pe litoral au fost Mamaia şi Eforie Nord, iar cei mai mulţi turişti care au venit din Bucureşti, aproape 35%, anunță turoperatorul Litoralulromanesc.ro.Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, a afirmat că sezonul 2021 a fost unul bun, ţinând cont şi de contextul pandemic.“Privit în ansamblu, 2021 a fost un sezon bun, mai ales dacă ţinem cont de contextul pandemic în care ne aflăm, factor care a influenţat planurile de vacanţă ale românilor. De altfel, putem spune că, într-o oarecare măsură, restricţiile de călătorie în destinaţii externe populare i-au determinat pe mulţi români să meargă în concediu în ţară. Noi, ca agenţie, am reuşit să depăşim cifrele din 2019, considerat cel mai bun an din istoria turismului autohton şi, implicit, din istoria noastră de 16 ani.Agenţia a raportat în acest an vânzări de 165 milioane de lei, în creştere cu 65% faţă de 2020 şi cu 26% faţă de cifrele înregistrate în 2019. Turoperatorul Litoralulromanesc.ro a a precizat că prin intermediul său în această vară au ajuns în staţiunile de la malul mării peste 200.000 de turişti, în creştere cu 31% faţă de 2020.Românii au o preocupare mai mare faţă de locurile de cazare, în special faţă de curăţenia din hoteluri , în raport cu preţul plătit pe sejur , mulţi turişti fiind dispuşi să achite un tarif mai mare, dar să opteze pentru un pachet mai complex, cu mai multe facilităţi incluse şi cu garanţia unor standarde de calitate înalte.“Astfel, primele locuri care s-au epuizat în acest sezon au fost cele în hotelurile all-inclusive, categorie unde cererea a depăşit oferta existentă în acest moment”, a transmis turoperatorul.Cele mai căutate staţiuni vara aceasta au fost Mamaia şi Eforie Nord, care au cumulat aproximativ 35% din totalul rezervărilor făcute la mare prin Litoralulromanesc.ro, cele două destinaţii având şi cea mai mare capacitate de cazare, precum şi unităţi hoteliere din toate categoriile atât în ceea ce priveşte clasificarea, cât şi tarifele.Pe locul trei în topul staţiunilor populare în 2021 se află Neptun -Olimp, apoi Jupiter şi Saturn - aproape la egalitate în preferinţele turiştilor care au ajuns la mare în această vară, fiind urmate de Venus, Costineşti, Eforie Sud şi Mangalia.Durata medie a sejurului în acest an a fost de 5,4 zile, similară cu cea din ultimii doi ani, iar valoarea medie a pachetului turistic a fost de 470 euro, la acelaşi nivel ca în ultimii doi ani.Cei mai mulţi turişti care şi-au făcut vacanţele în staţiunile autohtone de la Marea Neagră au venit din Bucureşti (34,26%), podiumul fiind completat de judeţele Timiş (7,13) şi Cluj (5,75%). În top 10 mai intră judeţele Iaşi (5,60%), Braşov (4,89%), Prahova (4,13%), Argeş (3,09%), Dâmboviţa (2,11%), Bacău (2,06%), Bihor (1,97%).