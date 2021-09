Orașul apărut pe harta turismului grație unui muzeu cu alură fantastică. Produce anual 100 de milioane de euro venit REPORTAJ

Nu e atât de fermecător ca San Sebastian, probabil și pentru că este puternic industralizat, adăpostește în jur de un milion de locuitori, dar are o structură arhitecturală futuristă, care, nu întâmplător, i-a adus echivalentul premiului Nobel pentru urbanism în 2010.Turistic vorbind, Bilbao se învârte în jurul Muzeului Guggenheim, muzeu de artă contemporană, O construcție din titan, sticlă și piatră, ridicat în 1997, tocmai cu scopul de a revitaliza imaginea orașului. Succesul a fost garantat, întrucât a adus doar în primul an peste 100 de milioane de euro la bugetul orașului. La nivel internațional se spune că Bilbao chiar a apărut pe harta mondială a turismului grație Muzeului Guggenheim, dar să nu zici niciodată asta unui basc, pentru că mândria acestui popor e mult peste ce se poate anticipa.Fundația Guggenheim, aparținând familiei lui Salomon Robert Guggenheim, un evreu american de origine elvețiană, mai are patru muzee, la Berlin, Veneția, New York sau Las Vegas.În fața lui mascota Puppy, câinele floral, dă o notă de amuzament îndulcind peisajul rece, aproape chirurgical, al muzeului, ridicat în stil deconstructivist, fără nicio suprafață dreaptă.Bilbao mi se pare un oraș foarte îngrijit, conturat pe niște linii clare, fără senzația de boemie pe care am trăit-o în San Sebastian. E un oraș serios, emblema Țării Bascilor, în care una dintre mândrii este echipa de fotbal Athletic. Se numără printre trei echipe din Spania care nu a retrogradat niciodată, alături de granzii Barcelona și Real Madrid . Cred că e locul în care am văzut cei mai mulți oameni îmbrăcați cu tricouri alb-roșii, chiar și într-o zi în care nu era meci pe celebrul San Mames. Am fost într-unul dintre magazinele clubului, dar sub 80 de euro nu te lipeai la niciun tricou, așa că am rămas cu ăla de pe mine.Nu pot să zic că Bilbao m-a dat pe spate, dar e un oraș care merită vizitat și are ce oferi, îmbinând inspirat tradiționalul cu modernul. E un oraș cu personalitate, senzație amplificată poate și pentru că e plin de inscripții în limba bască, care abundă în litere precum r, t, z, k sau x, litere aspre, ce dau greutate cuvântului.Probabil dacă intri în istoria lui vei descoperi lucruri fascinante, mai cu seamă în Casco Viejo, orașul vechi care e complet pietonal și are 7 străzi, 3 paralele și 4 perpendiculare, ce poartă nume de meserii și în fața căruia se înalță semeț steagul verde-roșu al Țării Bascilor.În Bilbao merită să hoinărești prin parcuri, să urci pe Artxanda, o colină de unde vezi tot orașul, sau pur și simplu să te pierzi pe străduțele labirintice care dau în piațete pline de flori. Dacă ai chef de altceva, trebuie să ieși din el, către Getxo sau Portugalete, unde e celebrul pod care fucționează ca o gondolă, sau ceva mai departe la Gaztelugatxe, unde s-au filmat scene din Games of Thrones.Nu sunt departe și puteți conta fără probleme pe mijloacele de transport în comun, care circulă impecabil. Apropo, Bilbao are și un metrou ultra modern, care ajunge până la mare, pe țărmul Golfului Biscaya, unde în weekend n-ai loc să arunci un ac.Cât despre mâncare, bascii spun că au cea mai delicioasă bucătărie din lume, dar n-aș miza pe lauda asta. Totuși peștele, în special codul, și fructele de mare sunt peste tot recomandate, iar chestii precum Txipirones (calamari), Marmitako (obraji de cod sau merluciu) ori Txangurro (crab) sunt mai ușor de mâncat decât de pronunțat. Cunoscătorii cred că de la masă nu trebuie să lipsească cidrul de mere, originar din zonă, dar nici vinul din podgoriile locale nu e de evitat. Ba din contră! Și ce mi-a plăcut e că bascii spun că musai, când desfaci o sticlă trebuie să o bei toată, că altfel pleci cu ghinionul acasă.