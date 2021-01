Bulgaria reintroduce testul PCR pentru turisti. Consultant in turism: Se asteapta o rata de renuntare la vacante de 30%

Bulgaria reintroduce testul PCR pentru turisti

Masura vrea sa creasca siguranta sanitara pentru cetatenii bulgari, mai ales ca aceasta este una dintre putinele tari in care sezonul de schi este deschis in pandemie.Potrivit lui Lucian Badircea, reprezentantul principalului turoperator pe Bulgaria, undeva la 60-70% dintre vacantele rezervate pana acum se vor desfasura, in schimb se asteapta ca restul de 30% sa renunta le ele."Pentru cei care vor renunta la vacante vom face tot posibilul sa le returnam avansul, sa negociem cu hotelierii bulgari pentru a-si primi inapoi sumele platite fara a fi penalizati. Pe de alta parte, testele PCR nu mai costa la fel de mult ca acum 3-4 luni, deci cred ca ar putea fi suportate de o familie de 2-3 persoane", a spus turoperatorul.Potrivit lui, ar fi bine ca autoritatile bulgaresti sa accepte si teste rapide pentru ca acestea sunt mult mai ieftine si mai la indemana turistilor.In schimb, consultantul in turism Traian Badulescu spune ca autoritatile din Bulgaria au luat decizia introducerii testului PCR la intrarea in tara pentru toti strainii, inclusiv pentru cetatenii statelor membre UE, paradoxal, in contextul relaxarii si scaderii numarului de cazuri, pentru a-si proteja urmatorul sezon "Sezonul de iarna se afla oricum in ultima parte si multi turisti, inclusiv romani, au optat pentru Bulgaria in luna ianuarie. Incepand cu 4 ianuarie, cand a fost eliminata carantina la intoarcerea din tara vecina, multi turisti romani au rezervat pentru statiunile montane bulgaresti pe ultima suta de metri. Aceasta masura nu cred ca va afecta rezervarile tip early booking pentru sezonul estival, dar va afecta, clar rezervarile care se vor face de acum inainte pentru statiunile montane", ne-a declarat Badulescu.Majoritatea turistilor romani care au efectuat deja rezervari pentru statiunile montane din tara vecina precum Bansko, Borovets sau Pamporovo nu vor renunta la calatorie , ci vor alege varianta testului, asa cum au procedat in cazul Greciei, in sezonul estival precedent."In schimb, este posibil ca numarul de rezervari pentru sezonul de iarna sa scada de acum inainte, cel putin pentru luna februarie, cat timp va fi mentinuta obligativitatea prezentarii testului PCR la granita", a mai spus Badulescu.