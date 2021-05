Bulgaria ne da liber la vacante. A eliminat toate restrictiile de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de joi

"De astazi, 27 mai, cetatenii romani care sosesc din Republica Romania pot intra in Bulgaria prin toate punctele de control la frontiera fara a fi nevoie sa furnizeze un document cu rezultatul PCR negativ sau testul antigenului, un certificat de vaccinare sau un rezultat pozitiv, care sa ateste boala. Acest lucru a fost ordonat de ministrul sanatatii cu Ordinul № RD-01-374 / 27.05.2021", se arata in comunicatul Guvernului bulgar.Acelasi ordin interzice temporar intrarea in Bulgaria a persoanelor care sosesc din India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldive, Brazilia si tari si teritorii din Africa."Fac exceptie persoanele care sunt cetateni bulgari si persoanele cu statut de resedinta permanenta, pe termen lung sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria si membrii familiilor acestora. Cetatenii bulgari si persoanele cu statut de resedinta permanenta, pe termen lung sau pe termen lung in Bulgaria si membrii familiilor lor care sosesc din aceste locuri sunt plasate sub o carantina de 10 zile. Ordinul specifica tarile si teritoriile care nu intra sub incidenta interdictiei de intrare in tara noastra", mai anunta autoritatile bulgare.Cu alte doua ordine, ministrul sanatatii a prelungit masurile temporare anti-epidemice introduse in tara pana la 31 iulie.