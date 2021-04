Inca o destinatie turistica cautata de romani da "unda verde" pentru vaccinati

Astfel, conform unui protocol aprobat de Guvernul de la Sofia, incepand cu 1 mai, toti turistii care sunt vaccinati anti-covid pot intra in tara vecina fara restrictii, cu conditia ca de la rapel sa fi trecut 14 zile.Raman in continuare valabile si variantele unui test PCR negative (facut nu mai mult de 72 ore de la momentul intrarii in Bulgaria) sau test rapid negativ (facut nu mai mult de 48 ore de la momentul intrarii in Bulgaria), dar si dovada faptului ca persoana a trecut prin boala, insa nu mai demult de 180 de zile, adica sase luni.Hotelierii de pe litoralul bulgaresc se asteapta ca aceasta masura sa aduca o revigorare a turismului chiar din luna mai.