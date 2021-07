Cum este să călătorești într-o țară de pe lista roșie. City-break perfect și sigur în Barcelona FOTO

Documente necesare

Ce să faci într-un city-break în Barcelona

Reguli în pandemie

Ponturi

Spania a intrat pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic ridicat pentru România, însă dacă ai certificat de vaccinare nu este nevoie să stai în carantină la întoarcerea în țară. Sunt și turiști care aleg să călătorească, chiar dacă nu s-au vaccinat. Dacă plănuiești o astfel de escapadă, Ziare.com îți prezintă tot ce trebuie să faci pentru o călătorie în siguranță, în pandemie.Înainte de a pleca la drum, fie că mergi în Barcelonasau în alt oraș din Europa sau de oriunde din lume, trebuie să verifici site-ul Ministerului de Externe al României . Aici vei afla informații despre toate documentele de care ai nevoie și despre toate restricțiile în vigoare din țara respectivă.România nu se află pe lista roșie a Spaniei, așa că, momentan, nu ai nevoie de certificatul verde digital ca să intri în Spania, însă vei avea nevoie de un formular privind starea de sănătate, completat prin intermediul aplicației Spain Travel Health sau a paginii de internet https://www.spth.gob.es/ După completarea datelor, site-ul va genera un cod QR care va fi scanat de vameșii din Spania. Fără acest document nu poți intra în țară.La întoarcerea în România, din zona roșie, cum e Spania, dacă nu ai certificat digital , trebuie să completezi o declarație cu datele de localizare și vei sta în izolare 14 zile. Întreg procesul e de durată, așa că înarmează-te cu răbdare. Dacă ai certificat care arată că te-ai vaccinat, ai trecut prin boală sau ai un test COVID-19 negativ intri fără probleme în țară, într-un timp mult mai scurt.Cu siguranță vei dori să vizitezi Barcelona pentru arhitectura celebrului Gaudí și este bine să-ți faci un plan bine pus la punct pentru a ajunge la cât mai multe obiective turistice . Înainte de a pleca în vacanță este bine să intri pe site-ul oficial de turism al Barcelonei visitbarcelona.com pentru a alege ce vrei să vizitezi, pentru a vedea prețurile sau chiar pentru a lua bilete online. Prețurile la intrări variază, în funcție de obiectiv, între 10 euro și 25 de euro, dar sunt și reduceri de grupuri sau pentru tineri.Sagrada Familia, Parcul Guell, Muzeul de Artă sau parcul Montjuïc nu trebuie ratate. Dacă ai timp, o vizită la Acvariu sau la Catedrala din Barcelona merită toți banii. Plimbări pe La Rambla, prin cartierul Bari Gotic, pe sub Arcul de Triumf sau prin Piata Boqueria, terminate cu o masă tradițională catalană, cu tapas sau paella, dar și sangria, vor completa perfect experiența.Cel mai bine este să planifici din timp ce vrei să vizitezi și să-ți faci un program pe zile.Pentru vizite, biletele se pot cumpăra online, însă trebuie să știi la ce oră ajungi. La Sagrada Familia, de exemplu, biletele se cumpără doar online, însă poți cumpăra când ajungi acolo, în timp ce faci câteva poze în parcul din fața lăcașului de cult și așa știi sigur că nu ratezi ora de intrare.Atunci când cumperi bilete online, asigură-te că intri pe site-ul oficial . Sunt multe site-uri care vând bilete pentru obiectivele turistice la prețuri mult mai mari.În Barcelona terasele și restaurantele sunt deschise, cele mai multe până la orele 22:00-23:00, iar masca se poartă doar la interior. În aer liber, oamenii sunt obligați să poarte mască de protecție doar dacă este aglomerat, însă rar se respecta această regulă. Doar în exteriorul atracțiilor turistice, când se formează aglomerație, angajații roagă turiștii să-și pună masca.De asemenea, dezinfectantul este pus la dispoziția turiștilor peste tot.Dacă vizitezi Sagrada Familia, ai grijă ca pe lângă masca de protecție, dacă ești îmbrăcat/ă sumar, să ai și un obiect vestimentar care să-ți acopere umerii, dacă nu vrei să le dai câțiva euro comercianților ambulanți pe o eșarfă. La intrare, paznicii nu te lasă să intri dacă ai umerii descoperiți, spre bucuria celor care vând eșarfe prin apropiere.Mai multe companii low-cost efectuează zboruri București-Barcelona și retur, așa că dacă iei bilet din timp, vei prinde și un preț bun. În luna iulie, disconfortul termic și căldura toridă din București erau în contrast cu aerul curat și briza mării din orașul spaniol. Așa că nu exclude să călătorești în Barcelona vara.După ce ai vizitat toate obiectivele turistice pe care ți le-ai propus, dă o fugă și până la plajă. O plimbare pe esplanadă, prin port, dar și două ore la soare îți vor completa perfect călătoria, deși Barcelona nu este recunoscută pentru plajă. Vei fi surprins să vezi cât de simplu și frumos petrec timpul spaniolii, dar și turiștii, pe malul mării. Oamenii se bucură de sendvișurile pregătite de acasă, fără prea multe fițe, pe prosop, de o bere rece scoasă din lada frigorifică, copiii zburdă liniștiți pe nisip sau prin apă, iar tinerii se joacă volei sau fotbal pe nisip sau aleargă.Transportul public din Barcelona nu este extraordinar de scump. Dacă te cazezi într-o zonă centrală, pe La Rambla, de exemplu, în aproximativ 20 de minute de mers pe jos vei ajunge către majoritatea obiectivelor turistice. Așa mai admiri clădirile și străduțele deosebite. Iar un bilet cu opt călătorii, care costă 10 euro, ar trebui să-ți ajungă pentru câteva zile, inclusiv să te întorci la aeroport cu autobuzul 46.Dacă ai sub 30 de ani vei avea reduceri la majoritatea obiectivelor turistice. Este bine să verifici la intrare sau pe site dacă există acest discount, iar dacă nu este afișat, poți întreba.În Barcelona, toate informațiile sunt scrise în spaniolă și în catalană. În zonele mai turistice veți găsi informații și în engleză. Mai toată lumea vorbește spaniola și engleza cu turiștii. Însă am întâlnit și comercianți și recepționeri care nu vorbeau engleza. Nu-ți face probleme, dacă înțelegi puțin spaniola, te vei descurca fără probleme, sau, cu siguranță, va veni cineva care vorbește engleza.