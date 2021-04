Cazarea de Paste in Mamaia, mai scumpa ca un sejur all inclusive in Maldive. Cat platesc romanii pentru un mini-concediu la Marea Neagra

Vacanta de Paste, care coincide anul acesta cu Ziua Muncii, a determinat hotelierii si agentii de turism sa vina in intampinarea turistilor cu oferte care mai de care mai atractive, atat in tara, cat si in strainatate.Potrivit unui site de rezervari , la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din statiunea Mamaia , pretul pentru o camera pentru doi adulti, pentru o vacanta de 7 zile, in intervalul 29 aprilie - 6 mai este de 12.800 de lei. In acesti bani, turistii au micul dejul inclus.Astfel, pretul pentru o noapte/persoana este de 914,28 lei.Ca facilitati, site-ul mentioneaza "camere cu decor elegant si cu vedere la mare. Camerele includ aer conditionat, internet gratuit prin cablu, cutie de valori, TV cu ecran plat si canale prin prin satelit. Pentru confortul oaspetilor, baile includ halat si papuci, precum si uscator de par.". De asemenea, hotelul are piscina in aer liber cu zona pentru copii, gradinita interioara, centru de infrumusetare, zona de fitness, boutique de moda si parcare securizata. n Costinesti, preturile pentru aceeasi periada variaza intre cateva sute de lei si ajung chiar si pana la 9.000 lei, in functie de dotari si facilitati.Iar cei care vor sa-si petreaca vacanta de Paste in Delta Dunarii , la un hotel din Tulcea, de exemplu, de patru stele, pretul pentru doi adulti poate ajunge pana la 3.000 lei. Iar la un Hotel din Sinaia , care are conditii asemanatoare, pretul ajunge pana la 9.000 lei.Pe de alta parte, preturile pentru Seychelles sunt asemanatoare cu Mamaia. Pentru o vacanta in aceeasi perioada, doi adulti platesc la un resort de 5 stele Stele putin peste 12.000 lei.Pe site este mentionat ca oaspetii au la dispozitie numeroase restaurante , care ofera preparate din bucataria locala, mic dejun tip bufet, gustari langa piscina sau cina tipica din Insula Mahe. Barurile ofera cocktailuri si sucuri tropicale locale. Pentru oaspetii amatori de sport, activitatile includ tenis, squash, inot si snorkeling la plaja privata. Exista o sala de gimnastica si un centru de wellness care ofera diverse tratamente, spa si sauna.Iar un sejur in insulele Maldive, in luna iunie, in plin sezon , costa 1553 euro.Potrivit agentiei de turism care il vinde, pretul include bilete avion, 7 nopti de cazare, mese, transport aeroport- hote, asistenta turistica.Asta inseamna aproximativ 1000 de lei pe zi, pentru cazare, mancare si facilitatile unei insule exotice.Cele mai multe vacante in strainatate ale romanilor in 2020 au fost in Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai indepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic.