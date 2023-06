Cazul turoperatorului Mouzenidis Travel Grecia pare sa aduca tot mai mult necaz pe capul turistilor romani ce si-au luat vacante prin el, pentru ca termenul pe care-l daduse initial, 26 iunie, s-a prelungit pana la 31 iulie, potrivit reprezentantilor agentiilor din Romania.

Potrivit Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) Mouzenidis Travel Greece, prin intreruperea prestarii serviciilor in perioada 18 iunie-31 iulie 2021, a pagubit 1.303 de romani care urmau sa isi petreaca vacanta in Grecia, cu o suma totala de aproximativ 450.000 euro.

"Daca ipoteza este adevarata si Mouzenidis Travel Greece si-a declarat insolventa, romanii pagubiti ar putea beneficia de protectie. Conform art. 17, alin. (1) din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, "statele membre se asigura ca organizatorii stabiliti pe teritoriul lor ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei organizatorului"", anunta ministerul Economiei.

Turistii devin tot mai nerabdatori

Turistii au devenit destul de disperati si nerabdatori cu privire la banii pe care i-au dat, mai ales ca se instaleaza teama ca nu-si vor mai recupera vreodata aceste sume.

"Si eu caut persoane care sunt in aceeasi situatie. Nici macar nu am primit nici un act la mana precum ca mi s-a anulat sau ceva. Eu acum merg la agentie sa fac presiune, ca nu intereseaza pe nimeni situatia mea, iar daca nu imi ofera nici un suport ma duc la Protectia Consumatorului. Macar sa incerc ceva.", spune Anamaria Sandu, pe grupul Forum Grecia, care raspunde unei doamne ce a intrebat daca mai sunt persoane care se afla in situatia ei.

"Pe noi ne-au anuntat cu 15 ore inainte sa decoleze avionul. Dupa mai multe incercari ale doamnei de la Direct Booking, care a fost foarte amabila, am gasit eu pe Booking la acelasi hotel, in aceleasi conditii, dar la un pret mult mai mic. Va recomand sa nu pierdeti timpul si sa cautati sejurul, apoi faceti ce considerati", ii indeamna Alina Popescu pe participantii la discutie.

Situatia se inrautateste de la o zi la alta

Pe grupul agentiilor de turism, unii parteneri ai agentiei din Grecia deja ii canta prohodul, fiind destul de sigur ca si aceasta companie va lasa turistii cu ochii in soare, asa cum au facut-o si cele din Romania in anii trecuti.

"Si noi suntem in situatia asta. Asteptam rezolvare din partea agentiei. Aveam intrarea pe 5 iulie. Nu doar intre 18 si 26 iunie e problema dupa cum ziceau ei. S-au anulat si cele pe iulie. Care aveti rezervari verificati-le sa fie ok desi nimic nu e sigur. Am sunat la hotel, mi s-a confirmat ca avem rezervarile valabile si la 2 zile dupa aia le-au anulat si de atunci nu mai raspund cei de la hotel nici la mailuri si nici la telefon!!!", mai spune un utilizator al grupului.

Desi acestia isi pun speranta in recuperarea banilor, reprezentanti ai turoperatorilor romani, ne-au declarat ca pentru ca turistii sa poate "vedea" banii, turoperatorul ar fi trebuit sa aiba polita si, implicit, licenta, pe teritorul Romaniei.

Daca nu indeplineste aceste doua conditii, revanzatorii vor plati din buzunarul lor vacantele pe care turistii nu si le-au putut face.

Ce anunta Mouzenidis Travel din Grecia, recent

"Dragii nostri dragi. Clienti, parteneri, personal, de la raspandirea pandemiei Covid-19 din martie 2020 inainte de inceperea sezonului estival pana in zilele noastre, afacerea noastra se lupta sa isi revina la normal operatiunea, dovedind o cadere a cifrei de afaceri la 95 %. Mouzenidis Travel este singurul operator de turism din Grecia, care se ocupa exclusiv de turismul care vine in Grecia, ceea ce inseamna ca pandemia a lovit toata activitatea noastra, rezultand un an la rand si fara fonduri substantiale de aflux", anunta turoperatorul acum trei zile.

De mentionat ca pietele pe care opereaza au ramas inchise in proportie de 90 %, pe tot parcursul sezonului estival din 2020.

"Avand in vedere cele de mai sus, pentru a asigura functionarea normala a afacerii noastre, am purtat discutii constante cu Guvernul si ministerele relevante in contextul gasirii unei solutii, cu principalul obiectiv de a ne achita fata de clientii si furnizorii nostri, intrucat au fost adoptate masuri similare in alte state membre in conformitate cu legislatia UE privind textul", mai anuntau oficialii Mouzenidis Travel Grecia.