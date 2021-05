Cele mai ieftine hoteluri all inclusive la 3 stele din Romania

Hotel Majestic - Olimp

Hotel Majestic - Mamaia

Complex Hotelier Steaua de Mare - Meduza - Eforie Nord

Mezo Spa - Venus

Dar chiar si asa, din motive de pandemie, daca vrei sa ajungi la noi pe litoral trebuie sa stii la ce sa te astepti din punct de vedere financiar pentru o vacanta all inclusive , dar mai ales, unde se afla aceste hoteluri Am cautat preturi pentru un sejur de 7 nopti pentru doua persoane in perioada 1-8 iulie.Cel mai ieftin all inclusive l-am gasit la hotel Majestic din Olimp. Acesta este situat la 150 m de plaja si are 219 camere, dintre care 205 duble si 14 apartamente. Majestic este printre primele hoteluri din statiune, pozitionat in zona centrala, la doua minute de plaja.Pretul unui all inclusive aici este de 3.624 de lei, in perioada mai sus mentionata. Adica undeva peste 700 de euro, cam cat platesti un pachet de vacanta cu all inclusive la unele hoteluri din Egipt, in care ai inclus si avion si transfer de la si la aeroport."Acelasi" Majestic, dar alta statiune. Aici pachetul pentru 1-8 iulie costa 4.060 de lei, dar dupa cum arata oferta de pe site-urile de rezervari , hotelul vine cu cateva bonusuri. Astfel, anul acesta s-a construit o salina care va asigura tratament medical pentru turistii hotelului, iar accesul va fi gratuit.In plus, clientii au acces gratuit la terenul de sport intre orele 10.00-18.00, iar piscina pentru copii este incalzita pe intreg sezonul estival . In plus, umbrelele, patul cu baldachin, hamac sau balansoarul sunt gratuite la piscina in limita disponibilului. Pentru turistii hotelului, pretul sezlongului este de 10 lei/ zi/ persoana, indiferent de regimul de masa.Aici, un sejur de 7 nopti ajunge la 4.084 de lei pentru doua persoane. Cu toate acestea, hotelul are cateva avantaje.Dispune de plaja privata, iar fiecare camera dubla va beneficia de doua sezlonguri. Pentru apartament se vor aloca 3 sezlonguri la plaja sau piscina. Fiecare pat suplimentar din camera dubla beneficiaza de sezlong la piscina sau plaja.Cu 4.128 de lei, hotelul Mezo Spa este ultimul pe lista noastra de hoteluri ieftine cu all inclusive. Acesta se afla pe malul Lacului Mangalia, la iesirea din statiunea Venus, la doar 300 de metri distanta de plaja dintre Venus si Saturn. Hotelul are un centru de tratament si SPA, cu patru piscine cu apa sulfuroasa mezotermala, din care doua sunt acoperite si incalzite, doua plaje cu o suprafata de 1900 mp fiecare, sali masaj, cazi cu apa termala si namol, cazi hidro-electro-terapie, aparate pentru electroterapie, sali de fitness si kinetoterapie.Cu toate acestea, masa all inclusive nu se serveste la hotel, ci la unul vecin, la restaurantul hotelului Palace, fiind la 150 m distanta. Hotelul mai ofera si o croaziera pe mare de 2 ore si 30 minute cu Yachtul Kissing Gate - Poarta Sarutului, dar numai daca ati rezervat un pachet de minim 7 nopti.