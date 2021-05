Cele mai frumoase locuri pe care sa le vizitezi vara aceasta in Turcia. Tot ce trebuie sa stii pentru o calatorie memorabila VIDEO

Istanbul

Riviera turceasca

Bodrum

Cappadocia

De la 1 iunie, autoritatile de la Ankara au anuntat ca aceasta masura este posibil sa fie eliminata pentru turistii romani.Desi autoritatile turce au luat decizia carantinarii totale a intregii tari incepand cu data de 29.04.2021, pana la data de 17.05.2021, ora locala 05.00, cetatenii straini care calatoresc in Turcia in scop turistic sunt exceptati de la aceasta regula, potrivit MAE.Masca de protectie este in continuare obligatorie in toate spatiile publice si in mijloacele de transport in comun.Daca planuiti sa mergeti in Turcia, trebuie sa stiti ca veti avea de completat un formular online."Incepand cu data de 15 martie 2021, pasagerii curselor aeriene care sosesc in Turcia au obligatia de a completa formularul de intrare de pe portalul register.health.gov.tr, cu maxim 72 ore inaintea imbarcarii. Formularul va fi prezentat la imbarcare in format fizic (tiparit) sau electronic (pe telefonul mobil/tableta). Ulterior completarii formularului va fi emis codul HES, in baza caruia calatorii vor putea avea acces la transportul intern si cazare. In situatia in care pasagerii nu au completat anterior calatoriei formularul sus-mentionat, acestia vor fi sprijiniti de catre reprezentantii companiei aeriene pentru completarea acestuia.Este necesara completarea formularului de intrare in Turcia indiferent de modalitatea de transport utilizata, rutiera, aeriana sau navala. Completarea formularului nu este obligatorie pentru pasagerii aflati in tranzit aeroportuar", informeaza Ministerul Afacerilor Externe.In Turcia se poate ajunge si cu masina si cu avionul, iar daca planuiti sa va faceti vacanta de vara pe aceste meleaguri, ziare.com va propune cateva locuri pe care trebuie sa le vedeti.Istanbul este cea mai mare concentrare urbana a Turciei si singurul megalopolis din lume intins pe doua continente. Asa ca este una dintre cele mai apreciate destinatii de vacanta din Turcia. Istanbulul este singurul oras din lume ce se intinde pe malurile a doua continente, Europa si Asia si este situat in nord-estul Marii Marmara.Daca ajungeti in Istanbul, o croaziera pe Stramtoarea Bosfor este de neratat. Este o stramtoare intre Europa si Asia, care leaga Marea Neagra cu Marea Marmara. Pe ambele parti se afla orasul Istanbul. O plimbare pe malul apei si un ceai turcesc savurat la o terasa vor completa perfect experienta turceasca.Nici Marele Bazar din Istanbul, care gazduieste peste 4000 de magazine, nu trebuie ratat. Comerciantii au marfa pentru toate gusturile si pentru toate buzunarele.Daca va doriti plaja , soare si lux , in Antalya le veti gasi. Antalya este un oras in sudul Turciei, situat la poalele muntilor Taurus, pe litoralul Marii Mediterane, si una din cele mai importante statiuni de pe litoralul mediteranean. Nu degeaba este supranumita capitala "Rivierei turcesti".Pe langa plaja, puteti vizita muzee, moschei sau piete autentice. Antalya este o destinatie de vacanta potrivita pentru intreaga familie.Bodrum este un alt oras din Turcia care merita vizitat. Atmosfera boema si peisajul pitoresc te intampina la tot pasul. Este situat pe coasta egeeana, pe o peninsula in apropierea insulei Kos. Are plaje spectaculoase, iar viata de noapte este incantatoare.O experienta inedita puteti trai la Cappadocia. Baloanele cu aer cald zboara mereu catre cer, iar turistii sunt din ce in ce mai interesati de aceasta experienta. Cappadocia este situata in centru Turciei si este parca rupta din basme. Un zbor cu balonul peste formatiunile stancoase va ofera ocazia perfecta pentru a face cele mai frumoase poze. Va puteti aventura intr-un traseu, iar un apus de soare admirat aici va va ramane intiparit in minte mult timp.