Top 5 cele mai romantice destinatii pentru o luna de miere de neuitat VIDEO

Daca v-ati casatorit recent sau intentionati sa o faceti, Ziare.com va prezinta un top cinci al celor mai romantice destinatii pentru o luna de miere de vis.Santorini este, fara indoiala, unul dintre cele mai romantice locuri din lume. Marea albastra, plajele nemarginite, terasele vii si mancarea greceasca va vor face sa petreceti aici o luna de miere de neuitat. Marea linistita, bisericile pitoresti si apusul legendar, in timp ce admirati rutele Castelului Bizantin, va vor face serile mai frumoase alaturi de persoana iubita. O cina romantica, la lumina lumanarilor, la o masa in aer liber, cu vedere la mare v-ar putea oferi cea mai romantica seara. Santorini este plina de romantism.Daca va doreati sa ajungeti in SUA, luna de miere este o ocazie potrivita. San Francisco este unul dintre cele mai fermecatoare orase. Doi indragostiti se pot plimba, tinandu-se de mana, pe Golden Bridge, in timp ce admira oceanul si dealurile din zona. Strazile, cladirile, localurile, totul este cufundat in romantism. O cina romantica intr-o cladire inalta, mai sus de etajul 19, va face ca luna de miere sa ramana memorabila.Mai aproape de Romania puteti descoperi Praga. Orasul este plin de romantism, are multe castele si peisaje superbe. Puteti face poze deosebite printre structurile din dale rosii, bisericile gotice sau pe podurile magnifice. Daca ajungeti aici, de neratat este o croaziera pe Vltava, in timp ce admirati privelistea asupra orasului vechi.Daca va doriti mai multa intimitate, dar si un loc exotic , le veti gasi pe Insula Fregate, in Seychelles. Aici veti descoperi un adevarat paradis natural, conceput pentru experiente romantice. Pe aceasta insula privata nu vor fi niciodata mai mult de 40 de persoane.Exista o multime de locuri de luat o cina romantica pe toata insula, sunt si casute in copaci, iar daca ajungeti aici trebuie sa incercati dusul in aer liber.Nu puteam sa vorbim despre destinatii romantice fara Paris. Capitala Frantei este ideala pentru peroanele indragostite. In tot orasul este tot timpul atmosfera de sarbatoare si romantism. Daca ajungeti aici in luna de miere, va puteti rataci pe stradutele vechi, puteti savura o masa autentica si admira obiectivele turistice.Pe inserat, selfie-urile cu Turnul Eiffel luminat pe fundal se vor transforma in pozele cu care va veti lauda peste ani si ani inclusiv nepotilor.