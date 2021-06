CFR anunta reduceri substantiale pentru bilete in Europa. Care sunt destinatiile cele mai accesibile pentru o calatorie cu trenul

"In contextul Anului European al Cailor Ferate, pentru vacante cu trenul in Europa la preturi atractive, CFR Calatori recomanda oferta de calatorie Interrail Pass, ce va avea reduceri de 10% in luna iunie a.c., pentru ambele variante ale ofertei: Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass. Reducerea se acorda tuturor categoriilor de calatori (adulti, tineri si seniori), atat la clasa 1 cat si la clasa a 2-a. Copiii de pana la 12 ani beneficiaza de gratuitate (maximum doi copii insotiti de un adult), iar tinerii (varsta pana in 28 de ani), adultii si seniorii (varsta peste 60 de ani) dispun, de asemenea, de tarife reduse", informeaza operatorul de transport feroviar. Potrivit sursei citate, legitimatia Interrail Global Pass ofera posibilitatea efectuarii de calatorii nelimitate in 33 de tari europene, din Scandinavia pana in Turcia si, in plus, traversarea maritima cu vaporul intre Italia si Grecia Perioada de valabilitate a legitimatiilor este de la patru zile pana la trei luni, iar pasagerii au libertatea de a alege ruta in timpul calatoriei. Oferta Interrail Global Pass este valabila si pe parcursul tarii de rezidenta, pentru o calatorie dus-intors.De asemenea, oferta Interrail One Country Pass cu pret promotional este valabila pentru urmatoarele tari: Germania, Marea Britanie, Spania, Austria, Franta, Benelux (Belgia, Olanda si Luxemburg), Irlanda, Irlanda de Nord, Italia, Estonia, Grecia, Republica Ceha, Ungaria, Portugalia, Bulgaria, Croatia, Macedonia de Nord, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia si Turcia.CFR Calatori precizeaza ca pass-urile Interrail Global si Interrail One Country cu 10% reducere pot fi restituite sau schimbate similar pass-urilor disponibile cu tarif intreg. Detalii despre tarife si alte informatii sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro, la sectiunea Trafic International/ Interrail, si la adresa http://www.interrail.eu/.Oferta Interrail Pass este vanduta la casele de bilete din statii si agentii CFR Calatori deschise traficului international.