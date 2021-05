Cele mai bune si ieftine locuri pentru un city break in Bulgaria, in vara aceasta

Satul Balgarevo

City break la Veliko Tarnovo

Mini-vacanta in Silistra

Daca vreti sa mergeti la mare, atunci satucul Balgarevo este ideal pentru o iesire de relaxare. In aceasta localitate de langa Capul Kaliakra, gasiti cateva vile dotate si utilate pe care le puteti inchiria in intregime pentru cateva sute de lei pe zi. Vilele pot acomoda 6 persoane, astfel bugetul de 800-900 de lei pentru doua nopti se imparte la 6. Asta inseamna ca ati plati o camera cu cel mult 150 de lei pe noapte.Pentru a ajunge la Ferma de Scoici, Capul Kaliakra sau golful Bolata va trebui sa luati masina sau bicicletele. Satul are cateva magazine stinghere, amplasate strategic in mijlocul orasului si cam atat. Daca vreti un magazin alimentar mai mare, va trebui sa mergeti cam 8-9 km pana in Kavarna unde veti gasi un supermarket cu de toate.Balgarevo este plin de vile ce au curti verzi si sunt incapatoare cat sa poata alerga cei mici. Unele dintre acestea au si piscine destul de mari. Sunt perfecte pentru un scaldat in soare, langa un baldachin generos.Pe langa mult spatiu verde, ai si un loc special pentru un gratar intr-un foisor, unde puteti petrece departe de soarele torid.In vile, dormitoarele sunt la etaj, la parter sufrageria si bucataria impart un open space nesperat de mare, bun sa dai o petrecere sau sa o transformi intr-o mica sala de cinema.Aproape de Balgarevo este Ferma de Scoici Dalboka. Preturile aici sunt destul de mici. Portia de scoici natur este 10 leva (5 euro), o bere nu depaseste 3-4 leva, adica 1-2 euro.Pentru cei care nu au mai fost pana acum acolo, Bolata este un golfulet retras, chiar langa Capul Kaliakra. Pentru a ajunge aici va trebui sa iti pui la grea incercare suspensiile masinilor, dar intr-un final va merita pentru ca vei ajunge pe o plaja care este protejata natural de pereti inalti de zeci de metri.Apa este mai calda decat pe restul plajelor din apropiere pentru ca nu lasa curentii reci sa cotropeasca golful. Dezavantajul este ca aici soarele dispare mai repede din peisaj din cauza apararii naturale. Plaja este inconjurata de stanci abrupte care sunt vegheate de sus de un fost far ce probabil a apartinut unitatii militare care era acolo in timpul comunismului.Veliko este situat la 120 de kilometri de Ruse si aproape 200 km de Bucuresti. Pentru a ajunge aici va trebui sa iti iei o vigneta de weekend care costa 10 leva (25 lei), valabila de vineri la orele 12.00, pana duminica la orele 23.59. La fel de bine iti poti lua o vigneta de 15 leva (37,5 lei) valabila o saptamana.Va trebui sa mai platesti la dus taxa de pod de la Giurgiu care costa 14 lei si la intoarcere pe cea de la Ruse care costa 9 lei. Drumul dureaza cam 3 ore, pentru ca va trebui sa respecti regulile de circulatie locale, iar pe foarte multe portiuni nu vei putea merge cu mai mult de 50 km/h.O cazare pentru un cuplu porneste de undeva de la 25 de euro pentru o noapte, daca doresti un hotel sau pensiune decenta.In Veliko sunt destule restaurante si taverne cu iz local unde poti manca foarte bine, dar unul dintre ele iese in evidenta: Ego Pizza & Grill. Privelistea de la acest restaurant se duce chiar catre monumentul dinastiei Asanestilor si spre raul Yantra.Principalul obiectiv turistic este Fortareata Tsarevets. Aceasta a fost cea de-a doua capitala a Bulgariei, in urma cu opt secole, aici aflandu-se si palatul tarului. Din pacate istoria ne spune ca aceasta a fost distrusa aproape complet in 1393 in urma atacurilor otomane.Langa Veliko Tarnovo este satul Arbanasi, si ajungi la el ocolind cetatea Tsarevets. Acesta se lauda cu faptul ca este unul dintre cele mai vechi sate din Bulgaria, dar si cu faptul ca are o arhitectura din secolele 16-17, cu iz renascentist.Satul, asezat pe un platou de piatra este inconjurat de mult verde si pare rupt de Bulgaria zilnica, ba chiar pierdut in timp. Casele de acolo sunt adevarate mici fortarete pentru ca mai toate sunt aparate de ziduri inalte de piatra.Satul este plin de case care au fost denumite monumente nationale, printre acestea itindu-se bisericile si manastirile care vegheaza credinta locului inca de acum 400-500 de ani.Silistra nu este prima alegere a nimanui care vrea sa faca turism , cu toate acestea, are cateva lucruri interesante de oferit. In ciuda saraciei, are cateva hoteluri de 5 stele unde serviciile de spa si wellness sunt destul de bune.Aici cazarea costa aproximativ 70-80 de euro pentru un weekend, daca vorbim de hotelurile de 4-5 stele. In acest pret sunt incluse micul dejun, cina si accesul la piscina hotelului.Linistea locurilor de pe malul Dunarii nu este depasita decat de frumoasele peisaje pe care imprejurimile Silistrei le ofera. In apropiere de Silistra sunt cateva trasee ideale pentru bicicleta, iar unul dintre ele duce la mini-delta bulgareasca, singurul loc din Bulgaria unde poti vedea pelicani.De asemenea, fortareata turca Medjid Tabia vegheaza orasul Silistra de pe dealurile ce inconjoara orasul si ofera un peisaj absolut fabulous asupra Dunarii. Aceasta este cea mai bine pastrata dintre cele 6 puncte de intarire a sistemului de fortificatii turcesc, care a jucat un rol important in Razboiul din Crimeea si in Razboaiele ruso-turce (anii 1853-1856 si 1877-1878).Pe langa aceasta puteti vizita si mormantul roman care are o vechime de aproape 2 milenii.