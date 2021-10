Ciudățeniile românilor care merg în Grecia. Cu ce a umplut o femeie portbagajul la întoarcere: "Îmi place pentru că e dulce"

După încheierea sezonului de vacanțe, românii au rămas cu gândul la tărâmul Greciei. Unora le lipsesc deja preparatele specifice zonei, iar alții mărturisesc că au grijă să-și facă provizii din produsele pe care le apreciază și vin cu portbagajul plin la întoarcerea în țară.

"Eu vin cu apă din Grecia în România. Voi cu ce veniți? Pentru cârcotași, pe lângă altele, vin cu apă. Îmi place apa lor pentru că e dulce", a scris o tânără pe grupul Forum Grecia de pe Facebook.

Produsele grecești din care românii își fac rezerve

Din comentarii reiese că nu este singura care obișnuiește să umple portbagajul:

"Ar fi mers și cu camionul să aduceți. E dulce, pentru că e demineralizată.

Eu mi-am adus cafea solubilă Douwe Egberts, cu aromă (caramel, hazelnut) și fară aromă, Pure Gold."

"La mine e musai pe lângă dulciuri, Fanta, bere și brânză feta, să iau cosmetice din magazinele lor cu profil."

"Mie când merg în țară mi se cer: ulei, feta, măsline, pastă de măsline, cafea grecească, bomboane uzo, smochine, lacta, halva de susan, pastă de susan tahini, pâinici de orz pentru Dakos, baklava, merenda, pastă de ciocolată sokofreta, roxakia, tulubes, kariokes, deodorant noxema, pastă de dinți frezyderm, măștihă boabe și multe altele."

"Eu aduc din Grecia apă Devin și plec cu 3 chestii, tsipuro home made, oregano și lămâi urâte. Bine, în iunie că în septembrie nu mai sunt!"

"Am descoperit niște lămâi cu aspect groaznic dar cu o coajă subțire, o aromă și un gust extraordinar. Mi s-a explicat că sunt un soi aparte."

"Eu mă oftic că am uitat de ceapă."

"Aduc de acolo ulei de măsline, măsline, miere, Metaxa, Ouzo, bomboane de Ouzo și suveniruri de preferință hand made ale artizanilor și artiștilor locali."

"Norocul meu că am avut portbagajul imens și am adus tot ce am vrut inclusiv apă și berea aia proastă pe care eu o ador. Dacă vreți raportul am adus și uzo și tzipuro de toate felurile și lichior de toate felurile, vin,fructe, legume, prăjituri proaspete, ulei, măsline, condimente, o crema minune pentru dureri, miere, cafea."

"Știți cumva dacă se găsește prin București ceapă pe care o folosesc grecii în "Greek Salad"? Rezervele aduse de la sursă sunt pe sfârșite și cu alt fel de ceapă diferă mult gustul salatei."

"Și noi aducem, e deosebit de gustoă, nu pișcă, anul acesta am descoperit un soi de vinete albe, lunguiețe și subțiri foarte dulci."

